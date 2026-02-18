Tsang: “Of ik deze week minister af ben? Dat weet ik niet”

“Of ik deze week minister af ben? Dat weet ik niet”, zegt minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening in Suriname (OWRO) over de bewering van vakbondsleider Donovan Grep. Grep, die voorzitter is van de Bond Openbaar Groen en Afvalbeheer (BOGA), zei maandag op ABC gehoord te hebben dat de bewindsman binnenkort weggaat.

“Die man kan het ministerie niet aan en dat ziet eenieder ook. Dus ik denk dat bij die reshuffling…ik hoor het in de wandelgangen en ik heb ook met toppers van de NDP gesproken. Deze week heb ik nog een meeting met twee ex-ministers van de NDP en dan gaan we dus ook over deze zaak praten”, zei Grep.

In het programma Bakana Tori stelde Tsang niet op de hoogte te zijn van zijn eventuele reshuffling en dat Grep dan kennelijk meer informatie heeft dan hij. “Ik werk in ieder geval tot de dag dat ik minister af ben”, zei Tsang.

Het botert al een tijd niet tussen Tsang en Grep. Eerder zei ook VHP-parlementariër Cedric van Samson in De Nationale Assemblee (DNA) over informatie te beschikken dat minister Tsang rancune voert tegen Grep.

Onlangs sleepte de BOGA het ministerie voor de rechter en werd daar in het gelijk gesteld. Het vonnis van de kantonrechter houdt in dat de 52 personen, die kort voor de regeringswisseling bij het directoraat Openbaar Groen in dienst zijn genomen en na de regeringswisseling zijn bedankt, moeten worden uitbetaald. Grep zegt tegenwerking door de minister te ervaren en verwijt de bewindsman een aantal zaken.

In Bakana Tori bevestigde Tsang wederom dat de betaling van deze 52 mensen in orde komt, maar dat hij hen niet in dienst kan nemen, aangezien de begroting van OWRO dat niet toelaat.

Waarmee hij wel bezig is, is om na te gaan welke mensen die een beschikking hebben en na de regeringswisseling van 2020 thuis zijn gezet, alsnog kunnen worden geholpen.