Roekeloze bestuurder slaat op de vlucht voor politie en crasht na achtervolging

De politie in het Westen van Suriname heeft op dinsdag 17 februari het rijbewijs ingevorderd van de 22-jarige A.S.Q., nadat hij met zijn voertuig tijdens een achtervolging over de kop sloeg en gewond raakte.

Agenten zagen rond 00.45 uur tijdens surveillance een auto die roekeloos reed aan de Awinistraat. De bestuurder negeerde meerdere verkeersborden en verhoogde zijn snelheid toen hij het dienstvoertuig opmerkte.

Ondanks herhaalde signalen en bevelen van de politie stopte hij niet. Toen hij de Puitaalstraat inreed, werd de achtervolging ingezet.

Tijdens de vlucht verloor de bestuurder de controle over het stuur. Het voertuig raakte van de weg, sloeg vervolgens over de kop en kwam zwaar beschadigd tot stilstand.

De bestuurder kwam bekneld onder de auto terecht en werd met hulp van omstanders bevrijd. Hij was niet aanspreekbaar en had snijwonden aan het hoofd. De bijrijder, S.S. (20), wist via de kofferbak uit het voertuig te komen en klaagde over pijn aan zijn onderbeen.

Beiden raakten gewond en zijn per ambulance overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Mungra Medisch Centrum (MMC). De bijrijder mocht na behandeling naar huis; de bestuurder is in het ziekenhuis opgenomen.

Het rijbewijs van A.S.Q. is in afwachting van het onderzoek ingevorderd. De auto is ter herkeuring in beslag genomen. Het verdere onderzoek is overgedragen aan de Verkeersunit van Regio West.

