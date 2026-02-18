Presidentiële onderscheiding voor kaseko-icoon Steven Maayen

Kaseko-icoon Steven Maayen van de populaire kasekogroep Sabakoe is officieel onderscheiden in het kader van 50 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid. Dit vond plaats op maandag 16 februari tijdens een feestelijke plechtigheid, georganiseerd door de Surinaamse ambassade in Den Haag. De zanger ontving de titel Ridder in de Ere-Orde van de Palm uit handen van ambassadeur Ricardo Panka.

Met zijn kenmerkende stemgeluid en jarenlange toewijding aan de kasekomuziek heeft Maayen een belangrijke bijdrage geleverd aan het levend houden en internationaal promoten van het Surinaamse muzikale erfgoed. De onderscheiding vormt dan ook een erkenning voor de manier waarop hij al decennialang Suriname en de Surinaamse cultuur wereldwijd uitdraagt met zijn muziek.

De zichtbaar geëmotioneerde artiest reageerde dankbaar: “Het is een grote eer om deze onderscheiding te mogen ontvangen. Ik ben enorm dankbaar voor deze erkenning. Ik zie het niet alleen als een persoonlijke waardering, maar als een erkenning voor iedereen met wie ik tot heden heb mogen samenwerken.

Ik dank in de eerste plaats mijn partner en kinderen, maar zeker ook de fans die mij jaar in jaar uit volledig steunen en nooit zijn afgeweken — ook niet in de moeilijke periode na het verlies van onze dochter, toen de hele natie eensgezind achter mij en de band bleef staan. Het motiveert mij om mij met dezelfde toewijding te blijven inzetten voor de samenleving.”

Meer dan alleen muziek

Maayen is niet alleen muzikaal actief, maar zet zich ook sociaal en maatschappelijk in. Hij timmert inmiddels al meer dan 45 jaar aan de weg in de muziekwereld. Zijn succesvolle carrière is voor een belangrijk deel te danken aan wijlen Henk Spalburg, onder wiens leiding hij in 1981 begon bij showband Jeugdige Sterren (J.S.). Daar speelde hij samen met onder anderen wijlen John ‘Zeko’ Nelson, Bryan Dompig en Master Pita.

Na Jeugdige Sterren maakte hij de overstap naar de Kaseko Masters onder leiding van Mighty Philips, met wie hij succes behaalde met de hit “Pepsi Cola” — overigens geen reclamelied voor het gelijknamige frisdrankmerk.

Doorbraak met Sabakoe

In 1989 vertrok Maayen naar Nederland, waar hij zich aansloot bij Sabakoe, dat destijds onder leiding stond van wijlen Alfons Heye. Met deze groep groeide hij uit tot een herkenbare stem binnen de kaseko in de diaspora. Zijn eerste grote succes was “Mooi Misi Kon Dansi”, gevolgd door nummers als “Postbode”, “Mi Tori”, “Internet”, “Parbo Bier”, “Pinda Pinda” en “Tidé Netie Mie Wan De” — liederen die tot op de dag van vandaag geliefd zijn bij het publiek en een vaste plaats hebben binnen de kaseko-traditie.

Na deze doorbraak volgden talrijke succesvolle opnames en optredens, met als hoogtepunt het North Sea Jazz Festival in 2023. Maayen bouwde een breed en veelzijdig repertoire op waarin christelijke liederen, traditionele nummers en covers naast elkaar bestaan. Daarmee wist hij generaties en verschillende etnische groepen te bereiken. Volgens de zanger ligt de kracht van zijn muziek vooral in de inhoud en in de authentieke kasekostijl. Daarnaast noemt hij doorzettingsvermogen, creativiteit, inspiratie, innovatie, betrouwbaarheid en consistentie als onmisbare pijlers van zijn muzikale pad. “Mijn nummers zijn niet voor één dag, maar voor een leven lang.”

Kennis doorgeven

Een vurige wens van de zanger en tekstschrijver is om zijn rijke muzikale kennis en ervaring over te dragen aan jonge talenten. Daarmee wil hij bijdragen aan het voortbestaan en de verdere ontwikkeling van de kaseko.

De benoeming tot Ridder in de Ere-Orde van de Palm geldt tot nu toe als de hoogste erkenning in zijn indrukwekkende carrière. Maayen sprak daarbij zijn bijzondere dank uit aan de organisatie die hem voor deze onderscheiding heeft voorgedragen, evenals aan de vele muzikanten en supporters die hem door de jaren heen onvoorwaardelijk hebben gesteund.