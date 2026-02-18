HomeOnderwerpenJustitie en politieMonorath: "Poep schoonmaken hoort niet tot training politierekruut"
Monorath: “Poep schoonmaken hoort niet tot training politierekruut”

minister Harish Monorath van Justitie en Politie

“Rekruten zijn multifunctioneel inzetbaar en dat betekent dat je onder alle omstandigheden moet kunnen surviv(en). Er is een specifieke training voor ze, maar ik dacht niet dat poep schoonmaken daaronder behoorde”, zegt minister Harish Monorath van Justitie en Politie in Suriname.

Hij reageerde hier op het bericht van enkele politierekruten die beweren op vrijdag 6 februari jl. de opdracht te hebben gekregen om het arrestantencellenhuis te Rijsdijk schoon te maken als onderdeel van hun opleiding. Daarbij lag er ook ontlasting op de grond.

Voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering woensdag zei Monorath inmiddels aan de waarnemend korpschef te hebben gevraagd om verslag en rapportage over dit incident. Het onderzoek duurt dus voort.

Mocht het zo zijn dat dit incident inderdaad waar is, dan zullen er maatregelen volgen. Duidelijk moet ook worden wat de reden daartoe was dat rekruten zo’n handeling moesten plegen.

