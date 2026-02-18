Minister Gopal wil Got Talent-concept landelijk invoeren als zinvolle naschoolse activiteit

Minister Lalinie Gopal van Jeugdontwikkeling en Sport heeft vandaag, voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Ministers in Suriname, benadrukt dat haar ministerie verantwoordelijk is voor het jeugdbeleid buiten schooluren. Daarbij wordt gekeken naar diverse mogelijkheden om jongeren na schooltijd zinvol bezig te houden, waaronder de landelijke invoering van het Got Talent-concept.

Volgens de minister wordt onderzocht hoe activiteiten uit het Got Talent-concept, zoals zang, dans en muziek, jongeren kunnen stimuleren om “de telefoon even aan de kant te leggen” en zich zinvol te bezighouden. Het doel is talentontwikkeling te bevorderen en tegelijkertijd een positief alternatief na schooltijd te bieden.

Got Talent is een Surinaamse talentenjacht die sinds 2007 jaarlijks werd georganiseerd voor circa tien middelbare scholen. Na een onderbreking van vier jaar werd de competitie in 2019 hervat. Sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie in 2020 werd de competitie echter niet meer gehouden.

Het evenement had als doel jongeren te stimuleren hun talenten, creativiteit en prestaties te ontwikkelen. Daarnaast werd gewerkt aan zelfvertrouwen, teambuilding, organisatievermogen en doelgerichtheid.

Tijdens de competitie werden prijzen uitgereikt aan scholieren en konden deelnemende groepen een geldbedrag winnen voor hun school.

De organisatie en sponsoring waren in handen van Telesur en Staatsolie. De shows vonden traditioneel plaats in de Anthony Nesty Sporthal.

Minister Gopal kondigde verder aan dat binnenkort wordt gestart met de rehabilitatie van diverse sportaccommodaties in het land. Hiermee wil het ministerie jongeren stimuleren om actief deel te nemen aan sportactiviteiten.