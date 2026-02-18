Landbouwinstanties onderzoeken uitbraak cassaveziekte in Marowijne

Het directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DOAB) heeft onlangs een werkbezoek gebracht aan een landbouwer in het district Marowijne naar aanleiding van een melding van een cassaveziekte die aanzienlijke schade heeft veroorzaakt aan diens aanplant.

Het bezoek vond plaats onder leiding van DOAB-directeur Hermien Pavion. Het team bestond uit landbouwdeskundigen van DOAB, het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en een wetenschapper van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS).

Voorafgaand aan het veldbezoek bracht de delegatie een bezoek aan districtscommissaris Marvin Vyent om de melding officieel te registreren en de districtsautoriteiten te informeren. Tijdens het overleg werd het belang van nauwe samenwerking met het commissariaat benadrukt, evenals de noodzaak om de signalerings- en meldingscapaciteit binnen de bestuursdienst verder te versterken.

De districtscommissaris gaf aan bijzondere aandacht te zullen besteden aan de situatie, mede gelet op het belang van cassave als belangrijk basisvoedsel in het district.

De betrokken landbouwer meldde dat hij, nadat de eerste symptomen zichtbaar werden, naar schatting bijna drie hectare aan aanplant heeft verloren. Volgens hem heeft hij vervolgens op eigen initiatief geëxperimenteerd met een zelfontwikkeld middel, waarmee hij de aangetaste planten heeft behandeld.

Hij stelt dat de bespoten planten na ongeveer drie weken opnieuw gezonde groei vertoonden. Over de exacte samenstelling van het middel wil hij vooralsnog geen nadere informatie verstrekken.

Deskundigen van LVV en CELOS hebben monsters meegenomen van zowel aangetaste als behandelde planten voor nader laboratoriumonderzoek. Het doel hiervan is om de aard en oorzaak van de ziekte vast te stellen en de effectiviteit van de toegepaste behandeling wetenschappelijk te beoordelen.

De betrokken instanties volgen de situatie nauwgezet en zullen de gemeenschap informeren zodra de onderzoeksresultaten beschikbaar zijn.