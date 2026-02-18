HomeNieuws uit SurinameKLM vliegt na maanden weer met Orange Pride naar Suriname
KLM vliegt na maanden weer met Orange Pride naar Suriname

KLM Orange Pride feb 2026 in Suriname

KLM heeft na enkele maanden weer met de iconische Orange Pride naar Suriname gevlogen. Het opvallende toestel, een speciaal bespoten Boeing 777, werd ingezet op de route tussen Amsterdam en Paramaribo.

De Orange Pride werd in juni 2016 gepresenteerd en is uitgevoerd in feloranje als verwijzing naar de nationale kleur van Nederland en het Huis van Oranje.

In november 2023 kreeg het toestel een vernieuwde uitstraling. Tussen het oranje en het kenmerkende KLM-blauw werd de Nederlandse vlag in het ontwerp verwerkt.

Sinds de introductie wordt de Orange Pride ingezet op diverse intercontinentale routes binnen het netwerk van KLM.

De verschijning van het oranje toestel op de Suriname-route trok dan ook extra aandacht van passagiers en luchtvaartliefhebbers.

