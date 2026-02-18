Ford Ranger volledig in vlammen opgegaan; vermoedelijk brandstichting

HomeOnderwerpenJustitie en politieFord Ranger volledig in vlammen opgegaan; vermoedelijk brandstichting
Beeld ter illustratie

Een donkergrijze Ford Ranger is afgelopen nacht volledig uitgebrand aan de Torricellistraat in Suriname. Het voertuig stond geparkeerd op het erf, voor de woning van de eigenaar.

De brand werd ontdekt door een alerte buurman, die de eigenaar direct waarschuwde. Bij aankomst van de Surinaamse brandweer stond de auto al in lichterlaaie en kon deze niet meer worden gered. Het voertuig is volledig uitgebrand.

De 51-jarige eigenaar, Y.L., heeft aangifte gedaan van brandstichting. Volgens voorlopige bevindingen wordt brandstichting niet uitgesloten en bestaat het vermoeden dat de Ford Ranger opzettelijk in brand is gestoken.

De Forensische Opsporing (FO) en de Digitale Recherche (DR) zijn ingeschakeld voor verder onderzoek. De politie van Geyersvlijt onderzoekt de zaak.

