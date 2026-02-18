Caribbean Night met Passion en Gio zaterdag 28 februari in Rijswijk

Op zaterdag 28 februari 2026 is het weer tijd voor een gezellige Caribbean Night in de Sir Winston Club te Rijswijk. Het wordt een hele speciale avond want op deze editie zijn de heren van PASSION van de partij!

Deze topband staat garant voor heerlijke muziek, waarbij stilstaan geen optie is. Special guest die avond is niemand minder dan GIO! Tussen de live-optredens door houden onze top-DJ’s MEO MANIA en SHAR & MC JUNIOR AVI de dansvloer warm met de lekkerste Caribbean vibes.

LET OP: kaarten zijn op de dag zelf 25 euro MAAR in de online voorverkoop zijn er speciale DUO-tickets (voor twee personen) voor slechts 35 euro en GROEP-tickets (4 personen) voor maar 65 euro! Wees er wel snel bij want en haal ze hier. Op = op.

Liever een VIP plek met een eigen tafel en zitplaatsen? Stuur een Whatsapp bericht naar 06-29107683

Carifesta staat garant voor kleurrijk publiek en lekkere Caribische muziek in de Sir Winston Club. Een stijlvolle locatie gevestigd op de eerste verdieping van het Sir Winston Leisure Center, centraal gelegen tussen Delft, Den Haag en Rotterdam en goed bereikbaar met zowel openbaar vervoer (nabij station Rijswijk) als de auto (nabij A4 en A13).

Reken op een fijne ambiance, goede muziek, leuke mensen en een avond waarop stilstaan absoluut geen optie is.

CARIBBEAN NIGHT met PASSION & GIO

Zaterdag 28 februari 2026

Tijd: 23.00 – 04.00u (deur sluit 03.00u)

Sir Winston Club Rijswijk – Kessler Park 30, 2288 GS Rijswijk

Gratis parkeren in de garage op de hoek van de Lange Kleiweg en Kessler Park

(NAVIGATIE invoeren: P.C. Boutenslaan 101, 2288 AG Rijswijk)

Dresscode: nette kleding – geen sportkleding of petjes e.d.

Toegang vanaf 18 jaar (ID verplicht)

Catering by Royal Java Food

Tickets hier via YourTicketProvider – Info: carifesta.nl en Whatsapp 06-29107683