HomeOnderwerpenEntertainmentCaribbean Night met Passion en Gio zaterdag 28 februari in Rijswijk
EntertainmentNieuws uit NederlandSuriname SpecialUitgelicht

Caribbean Night met Passion en Gio zaterdag 28 februari in Rijswijk

-

0
Caribbean Night met Passion en Gio zaterdag 28 februari in Rijswijk

Caribbean Night

Op zaterdag 28 februari 2026 is het weer tijd voor een gezellige Caribbean Night in de Sir Winston Club te Rijswijk. Het wordt een hele speciale avond want op deze editie zijn de heren van PASSION van de partij!

Deze topband staat garant voor heerlijke muziek, waarbij stilstaan geen optie is. Special guest die avond is niemand minder dan GIO! Tussen de live-optredens door houden onze top-DJ’s MEO MANIA en SHAR & MC JUNIOR AVI de dansvloer warm met de lekkerste Caribbean vibes.

Werken in de Caribbean

LET OP: kaarten zijn op de dag zelf 25 euro MAAR in de online voorverkoop zijn er speciale DUO-tickets (voor twee personen) voor slechts 35 euro en GROEP-tickets (4 personen) voor maar 65 euro! Wees er wel snel bij want en haal ze hier. Op = op.

Liever een VIP plek met een eigen tafel en zitplaatsen? Stuur een Whatsapp bericht naar 06-29107683

Carifesta staat garant voor kleurrijk publiek en lekkere Caribische muziek in de Sir Winston Club. Een stijlvolle locatie gevestigd op de eerste verdieping van het Sir Winston Leisure Center, centraal gelegen tussen Delft, Den Haag en Rotterdam en goed bereikbaar met zowel openbaar vervoer (nabij station Rijswijk) als de auto (nabij A4 en A13).

Reken op een fijne ambiance, goede muziek, leuke mensen en een avond waarop stilstaan absoluut geen optie is.

CARIBBEAN NIGHT met PASSION & GIO
Zaterdag 28 februari 2026
Tijd: 23.00 – 04.00u (deur sluit 03.00u)
Sir Winston Club Rijswijk – Kessler Park 30, 2288 GS Rijswijk
Gratis parkeren in de garage op de hoek van de Lange Kleiweg en Kessler Park
(NAVIGATIE invoeren: P.C. Boutenslaan 101, 2288 AG Rijswijk)
Dresscode: nette kleding – geen sportkleding of petjes e.d.
Toegang vanaf 18 jaar (ID verplicht)
Catering by Royal Java Food
Tickets hier via YourTicketProvider – Info: carifesta.nl en Whatsapp 06-29107683

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Aandeel namaaksigaretten in Nederland in drie jaar vertienvoudigd
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen