Aandeel namaaksigaretten in Nederland in drie jaar vertienvoudigd

Illegaal nagemaakte sigaretten rukken razendsnel op in Nederland. In drie jaar tijd is het aandeel vervalste sigaretten vertienvoudigd: van 0,6% in 2022 naar 6% in 2025. In het vierde kwartaal van 2025 liep dat zelfs op tot 6,3%.

Uit het nieuwste Empty Pack Survey-onderzoek (WSPM Group, in opdracht van VSK) blijkt ook dat over 45,6% van alle gerookte sigaretten in Nederland geen Nederlandse belasting is betaald—een record. Het gaat vooral om tabak die in het buitenland is gekocht, aangevuld met illegale producten.

Volgens de Nationale Smokkel Monitor vertegenwoordigt dit samen circa € 2,6 miljard aan misgelopen staatsinkomsten.

De branchevereniging VSK waarschuwt dat vooral bekende A-merken worden nagemaakt, met “slechte kopieën” van onder meer Marlboro, Camel en Winston. “In illegale sigaretten zijn zware metalen, gifstoffen, uitwerpselen en medicijnresten aangetroffen,” zegt Jan Hein Sträter (VSK). Hij stelt dat de zwarte markt profiteert omdat strengere regels en controles vooral de legale sector raken.

Opvallend: internationaal onderzoek laat zien dat 43% van de rokers het “normaal” vindt om illegale sigaretten te kopen, zelfs als ze weten dat die onder slechte omstandigheden zijn gemaakt. VSK spreekt van een zorgwekkende normalisering van tabakscriminaliteit.

