HomeOnderwerpenJustitie en politie81-jarige man overvallen en beroofd van tas aan Ladesmastraat
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

81-jarige man overvallen en beroofd van tas aan Ladesmastraat

-

0
81-jarige man overvallen en beroofd van tas aan Ladesmastraat

Caribbean Night

Een 81-jarige man is dinsdagavond overvallen aan de Ladesmastraat, ter hoogte van het gebouw van het Leger des Heils in Suriname. De verdachte sloeg toe en wist een tas met persoonlijke bezittingen buit te maken.

Volgens informatie liep het slachtoffer, J.E., vanuit de Burenstraat via de Ladesmastraat in de richting van de Saramaccastraat om een vriend te bezoeken. Plotseling werd hij benaderd door een man.

Werken in de Caribbean

De verdachte droeg een zwarte trui en een zwarte broek met groene strepen. Hij rukte onverwachts de groene tas van het slachtoffer weg. In de tas zaten huissleutels, belangrijke documenten en een mobiele telefoon.

Na de beroving rende de dader via de Ladesmastraat in de richting van de Timmermanstraat en vervolgens naar de Zwartenhovenbrugstraat.

Het slachtoffer raakte niet gewond. De politie van Centrum onderzoekt de zaak en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Roekeloze bestuurder slaat op de vlucht voor politie en crasht na achtervolging
Volgend artikel
Minister Gopal wil Got Talent-concept landelijk invoeren als zinvolle naschoolse activiteit
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen