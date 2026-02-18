81-jarige man overvallen en beroofd van tas aan Ladesmastraat

Een 81-jarige man is dinsdagavond overvallen aan de Ladesmastraat, ter hoogte van het gebouw van het Leger des Heils in Suriname. De verdachte sloeg toe en wist een tas met persoonlijke bezittingen buit te maken.

Volgens informatie liep het slachtoffer, J.E., vanuit de Burenstraat via de Ladesmastraat in de richting van de Saramaccastraat om een vriend te bezoeken. Plotseling werd hij benaderd door een man.

De verdachte droeg een zwarte trui en een zwarte broek met groene strepen. Hij rukte onverwachts de groene tas van het slachtoffer weg. In de tas zaten huissleutels, belangrijke documenten en een mobiele telefoon.

Na de beroving rende de dader via de Ladesmastraat in de richting van de Timmermanstraat en vervolgens naar de Zwartenhovenbrugstraat.

Het slachtoffer raakte niet gewond. De politie van Centrum onderzoekt de zaak en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.