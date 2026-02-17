HomeOnderwerpenJustitie en politieVrouw verliest controle en crasht tegen winkelpand
Justitie en politie

Vrouw verliest controle en crasht tegen winkelpand

Een terreinauto is in de nacht van zondag op maandag 16 februari gecrasht tegen een winkelpand aan de Zwartenhovenbrugstraat in Suriname.

De bestuurster verklaarde dat, nadat zij vanuit de bocht van de Saramaccastraat de Zwartenhovenbrugstraat opreed, zij de controle over het stuur verloor. Hierdoor draaide de wagen op de weg en crashte tegen het pand.

De politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek.

De vrouw had snijwonden in het gelaat en werd met een visum verwezen voor medische behandeling. Het voertuig werd door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.

Het onderzoek van de politie duurt voort.

