Vereniging van Artsen eist plek in RGD-bestuur en dreigt met actie

De Vereniging van Artsen in dienst van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (VRA) heeft in een persbericht aangegeven dat zij enkele dagen voorafgaand aan de installatie door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid is geïnformeerd over de voorgenomen samenstelling van het nieuwe stichtingsbestuur van de Stichting RGD.

Sinds november 2025 is er correspondentie geweest tussen de VRA en de minister over de vertegenwoordiging van artsen in het stichtingsbestuur. Ondanks deze communicatie en het door de VRA kenbaar gemaakte standpunt, is de vertegenwoordiger van de VRA niet opgenomen in het nieuw benoemde bestuur.

De VRA zegt het ten zeerste te betreuren dat zij, in tegenstelling tot voorgaande jaren waarin stichtingsbesturen werden benoemd, momenteel geen volwaardige vertegenwoordiging heeft binnen het bestuur, terwijl de vertegenwoordiger van een andere bond binnen de stichting wél zitting heeft gekregen.

De minister heeft volgens de VRA aangegeven dat de vereniging als toehoorder kan worden betrokken bij bestuursvergaderingen. De VRA wijst er echter op dat een toehoorder geen stemrecht heeft en daardoor geen daadwerkelijke invloed kan uitoefenen op de besluitvorming. Voor de vereniging is het essentieel om niet alleen te worden gehoord, maar ook mee te kunnen beslissen over beleid dat directe gevolgen heeft voor artsen en de kwaliteit van zorgverlening.

De artsen in dienst van de Stichting RGD vervullen volgens de VRA onder vaak uitdagende omstandigheden een cruciale rol binnen de eerstelijnszorg. Dagelijks zetten zij zich met beperkte middelen in voor de zorgbehoevende samenleving en dragen zij in belangrijke mate bij aan de continuïteit en het functioneren van de organisatie.

Tegen deze achtergrond acht de VRA het onbegrijpelijk dat bij het beoogde ‘eerherstel’ van de Stichting RGD geen volwaardige plaats is ingeruimd voor de vertegenwoordiging van artsen.

De vereniging doet een dringend beroep op de minister om de beslissing te heroverwegen en alsnog te voorzien in volwaardige vertegenwoordiging van artsen binnen het stichtingsbestuur, in het belang van transparantie, rechtvaardigheid en duurzame versterking van de RGD. Volgens de VRA is hierover opnieuw een schrijven gestuurd naar de minister en de president, maar is daarop nog geen reactie ontvangen.

In verband met de ontstane situatie heeft de VRA een algemene ledenvergadering (ALV) gepland op woensdag 18 februari om 08.30 uur, om de plek van haar vertegenwoordiger in het stichtingsbestuur op te eisen. Indien hierop niet wordt ingespeeld, zal de VRA overgaan tot actie, meldt het het bestuur.