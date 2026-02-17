HomeNieuws uit SurinameTwee broers aangehouden in zaak illegale airstrip en duikboot; brandstof en wapens...
Twee broers aangehouden in zaak illegale airstrip en duikboot; brandstof en wapens aangetroffen

Twee broers aangehouden in zaak illegale airstrip en duikboot; brandstof en wapens aangetroffen
Foto's via OM

De zaak rond de illegale landingsbaan en de semi-onderzeeër in aanbouw in de omgeving van Witagron krijgt steeds grotere omvang. De Unit Public Relations van het Openbaar Ministerie Suriname meldt in een nieuwe update dat er in de afgelopen dagen opnieuw grote hoeveelheden vliegtuigbrandstof en wapens zijn gevonden, terwijl het aantal verdachten verder is opgelopen.

Vliegtuigbrandstof en wapens in bosgebied gevonden

Op 15 februari 2026 zijn in de directe omgeving van de locatie acht vaten avgas (vliegtuigbrandstof) aangetroffen, elk met een inhoud van 200 liter. Bij dezelfde zoektocht zijn ook wapens gevonden.

Diezelfde dag is bovendien een tweede verdachte opgepakt van de negen mannen die eerder zouden zijn gevlucht. Het gaat om een man van Venezolaanse nationaliteit die betrokken zou zijn geweest bij de constructie van de duikboot. Volgens het OM had hij zich enkele dagen in het bos schuilgehouden.

Twee broers aangehouden in Paramaribo

De opsporing verplaatste zich vervolgens naar Paramaribo. Op maandag 16 februari 2026 zijn daar twee broers van Surinaamse nationaliteit aangehouden. Eén van hen blijkt eigenaar van de concessie waar de vondsten mee in verband worden gebracht. Bij zijn arrestatie werd een illegaal vuistvuurwapen aangetroffen.

Doorzoeking levert avgas, AR-15 en fiberglass op

Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte zijn meerdere goederen in beslag genomen. Het gaat onder meer om:

  • 14 vaten avgas (elk 200 liter)
  • een illegale AR-15 (automatisch aanvalswapen)
  • een grote hoeveelheid munitie
  • rollen fiberglass, die eveneens zouden zijn gebruikt bij de bouw van de semi-onderzeeër

Daarnaast hebben speurhonden van de Hondenbrigade van het Korps Politie Suriname bij de woning positief gereageerd, wat het onderzoek verder ondersteunt.

Totaal negen verdachten vast; meer arrestaties mogelijk

Met de recente aanhoudingen staat het totaal aantal opgepakte personen inmiddels op negen. Het Surinaamse Openbaar Ministerie benadrukt dat het onderzoek onverminderd doorgaat. Er wordt gewerkt aan de opsporing van overige verdachten en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

