Surinaamse korte film Fort Buku maakt internationale tour en pakt nominatie op Curaçao

De Surinaamse korte film Fort Buku is geselecteerd voor vier internationale filmfestivals in 2026 en wordt daarmee vertoond in zowel de Verenigde Staten als het Caribisch gebied. De productie staat onder regie van Loëlle Monsanto, die het scenario samen met Giorgio de la Fuente schreef.

De festivaltour begint in de VS met het Pan African Film Festival in Culver City (Californië), dat loopt van 5 tot en met 16 februari 2026, waar Fort Buku is opgenomen als Official Selection. Kort daarna volgt een nieuwe mijlpaal: de film is geselecteerd als officiële competitiefilm voor het New York International Children’s Film Festival, het grootste festival voor kinderen en jongeren in Noord-Amerika, dat bovendien Oscar-kwalificerend is. Dit festival vindt plaats van 27 februari tot en met 15 maart 2026 in New York City.

Vervolgens reist de film door naar Guadeloupe voor het Nouveaux Regards Film Festival (25–29 maart 2026), een festival dat zich richt op Caribische cinema en een officiële competitie programmeert voor korte films en documentaires.

De internationale route eindigt op Curaçao, waar Fort Buku te zien is tijdens het Curaçao International Film Festival(14–19 april 2026) in Willemstad. Daar is de film ook nog eens genomineerd voor de Watapana Award, een nieuwe prijs voor filmmakers uit het Caribisch gebied en de diaspora.

Avontuur met geschiedenis als kompas

Fort Buku volgt drie vrienden—Rinio, Marvin en Dogla—die tijdens een geschiedenisles gegrepen worden door het mysterie van Fort Buku, ooit een schuilplaats van de Boni vrijheidsstrijders in Suriname.

Wanneer zij horen dat de locatie van het fort nog altijd onbekend is, besluiten ze zelf op onderzoek uit te gaan. Hun zoektocht verandert van een spannend avontuur in een magische reis die hen op onverwachte wijze in contact brengt met hun roots.

De hoofdrollen worden vertolkt door Neghestio ‘Gesje’ Pinas, Lakisha van Daal en Aviërr Poeketi. De film is een productie van Staccato Films BV en Stichting Little Wolf Imagination, met STAS International als uitvoerende producent. De speelduur bedraagt 30 minuten.