Ruzie om ‘diss track’ loopt uit op steekpartij: 16-jarige zwaargewond, twee verdachten aangehouden

De politie in Suriname kreeg afgelopen maandagavond 16 februari rond 20.55 uur melding van een manspersoon met steekverwondingen. Agenten troffen ter plaatse een 16-jarige jongen, H.G., bloedend en niet aanspreekbaar op de grond aan.

Volgens het voorlopige onderzoek zou H.G. zijn aangevallen door D.B. (20), R.F. (18) en een derde man die bekendstaat als ‘Humblekit’. Aanleiding zou een ruzie zijn geweest tussen het slachtoffer en de drie mannen, waarbij H.G. volgens de eerste bevindingen een zogeheten diss track richting de verdachten zou hebben gemaakt.

De verdachte R.F. werd aangehouden op de Spoedeisende Hulp (SEH), nadat bij de politie een bericht binnenkwam dat een man met een kapverwonding zich daar bevond en vermoedelijk betrokken was bij de vechtpartij. Na afstemming is hij direct aangehouden.

De tweede verdachte, D.B. (20), meldde zich de volgende ochtend rond 08.00 uur bij het politiebureau en werd daar eveneens aangehouden.

Het voorwerp waarmee het slachtoffer de steekverwondingen opliep, is door de Surinaamse politie in beslag genomen. Het onderzoek naar de toedracht en de betrokkenheid van de derde verdachte, ‘Humblekit’, wordt voortgezet.