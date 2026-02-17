HomeOnderwerpenJustitie en politieMan dood nadat auto in ravijn terechtkomt; inzittenden gewond
Man dood nadat auto in ravijn terechtkomt; inzittenden gewond

brandende kaars RIP

Een 48-jarige automobilist in Suriname is afgelopen nacht om het leven gekomen nadat hij met zijn voertuig in een ravijn is beland. Vier andere personen raakten gewond.

Het gaat om een Toyota Carina. Het voertuig lag nog in het ravijn en was vanaf de openbare weg niet zichtbaar. Vier inzittenden hebben lichte verwondingen opgelopen.

Volgens de politie van Brownsweg reed de bestuurder over de weg nabij Atjoni, komende vanuit de richting van Brownsweg en rijdend in de richting van Atjoni. Ter hoogte van Poeirie Bergie raakte het voertuig door een tot nog toe onbekende oorzaak van de weg en belandde vervolgens in het ravijn.

Als gevolg van het ongeval kwam de bestuurder om het leven en raakten de vier anderen gewond.

De politie van Brownsweg doet onderzoek naar de toedracht.

