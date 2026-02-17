Man die dagelijks een shot cognac dronk voor lang en gezond leven, overleden op 101-jarige leeftijd

Haripersad Kanhai, die in Suriname bekendheid verwierf nadat hij bij zijn 100ste verjaardag op 19 november 2024 vertelde dat zijn geheim voor een lang en gezond leven een dagelijks shot cognac is — iets wat hij sinds zijn jonge jaren op advies van zijn arts deed — is op zondag 14 februari overleden op 101-jarige leeftijd.

Kanhai werd op 19 november 1924 geboren in Paramaribo als tiende kind in een gezin van elf. Zijn geloofsovertuiging was het hindoeïsme. Tot zijn twaalfde jaar ging hij naar de Oranjeschool, waarna hij uitgroeide tot een sportieve jongeman die actief was in voetbal, tafeltennis en poolbiljart.

Zijn hobby’s en charmante uiterlijk maakten hem populair, wat soms jaloezie opwekte bij zijn wijlen echtgenote, Willy Hirasingh, met wie hij in 1950 trouwde.

Uit hun huwelijk werden acht kinderen geboren. Hij genoot van het gezelschap van zijn kinderen en kleinkinderen. De hechte band met zijn familie beschouwde hij als een van de grootste zegeningen in zijn leven.

Kanhai werkte veertig jaar lang als chef bij Kirpalani, waar hij zijn onmisbare bijdrage leverde. Naast zijn werk stond hij in de sportwereld bekend als “Oom Micky” in het voetbalteam waarin hij speelde.

Hoewel zijn leven niet zonder verdriet is geweest, zoals het verlies van zijn echtgenote in 2000 en twee van zijn kinderen, keek hij met dankbaarheid terug op de geboorte van zijn kinderen en kleinkinderen, zijn huwelijk en ook het bereiken van deze uitzonderlijke leeftijd.

Kanhai wordt vrijdagmiddag 20 februari gecremeerd te Weg naar Zee.