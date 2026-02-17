Gajadien over Somohardjo: “Soms bekleden mensen bepaalde posities, maar dan vraag je je af of ze hun taken wel beheersen”

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien stelt dat er tijdens de behandeling van de wetten die moesten leiden tot synchronisatie van de financiële positie van de drie machten, nooit door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken (BiZa), Bronto Somohardjo, een exercitie is gepresenteerd met bedragen die nu worden uitbetaald.

Het ging volgens de VHP’er slechts om een kostenplaatje dat toen is gepresenteerd. De VHP’er vindt het vooral frappant dat Somohardjo vorige week duidelijkheid van de regering in DNA over het salaris van de PG eiste, terwijl hij juist als voormalige minister deze berekeningen niet heeft gepresenteerd aan het vorige parlement.

“Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken heeft een kostenplaatje gepresenteerd en daarin zaten deze zaken niet opgenomen. Soms bekleden mensen bepaalde posities, maar dan vraag je je af of ze hun taken wel beheren of beheersen. Als je verantwoordelijkheid neemt, dan kan je niet over drie jaar zeggen ‘mi no ben sabi’, terwijl a ben fadon ondro yu”, zei Gajadien op D-TV Express.

De parlementariër merkt op dat de totstandkoming van wetten een wisselwerking is tussen DNA en de regering. “Natuurlijk maken we ook een berekening en op basis daarvan ontwerp je iets. Maar die verdere detaillering is die wisselwerking tussen parlement en regering, in dit geval zeker Binnenlandse Zaken. En wij zijn dan aangewezen op de informatie die vanuit BiZa aan ons wordt gegeven voor de goede discussie”, stelde de VHP’er.

Hij vindt het wel jammer dat de discussies in DNA toen meer gericht waren op politieke verwijten en aanvallen dan op inhoudelijke discussies om een beter wetsproduct te kunnen maken.

In de wet staat opgenomen dat aan leden van de rechterlijke macht elk kalenderjaar een jaarlijkse periodiek van 5% van de bezoldiging wordt toegekend. Gajadien stelt onder meer dat hij bij de totstandkoming van deze wet, samen met anderen, niet op de hoogte is geweest dat er al mensen binnen de rechterlijke macht zaten die meer dan 25 of 30 dienstjaren hadden.

Het beste volgens hem zou zijn om hierin een differentiatie te brengen en een plafond te stellen. “Maar de uitgangspunten zijn goed. Je moet je mensen behouden en goed belonen”, aldus de politicus.

Volgens de VHP’er is het opmerkelijk dat mensen struikelen over de salarissen van de PG en rechters, terwijl in de regio deze bedragen vrij normaal zijn of zelfs hoger liggen in andere landen. Zo zouden rechters in de regio allemaal boven de 5.000 US dollar verdienen. Hij noemde onder andere de rechters bij het Caribbean Court of Justice (CCJ), dat momenteel een optie is in de discussie in DNA om te komen tot een derde rechtsinstantie voor Suriname. Daar zouden rechters volgens hem in de orde van 20.000 US dollar per maand verdienen.

“Ik vind het goed dat discussies over deze zaken gevoerd worden, maar het moet niet in een politieke sfeer getrokken worden. Ik roep iedereen op…ook de rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie, betrokken ministeries en de fracties in DNA. Laten we ernaar kijken en in goed overleg denk ik dat, waar de scherpe kanten aangepast moeten worden, dat dan wordt gedaan”, aldus Gajadien.