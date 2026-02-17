Gajadien: Er liggen concrete voorstellen op tafel voor “zaken die over het hoofd zijn gezien”

VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien, die in 2024 samen met ABOP-collega Geneviève Jordan enkele initiatiefwetten indiende die uiteindelijk werden goedgekeurd en resulteerden in forse verhogingen van de salarissen van de drie machten in Suriname, zegt na alle ophef dat er onderdelen van de wetgeving zijn die verbetering behoeven en dat zaken over het hoofd zijn gezien. Volgens hem liggen daarvoor inmiddels concrete voorstellen op tafel.

Volgens Gajadien is het een voldongen feit dat de rechterlijke macht beter moest verdienen. Een onafhankelijke en sterke rechtsstaat vraagt om een eerlijke waardering, meent hij.

“Maar laten we eerlijk zijn: ook onze leerkrachten, verpleegkundigen, politieambtenaren en vele andere hardwerkende professionals verdienen betere salarissen. Zij dragen dagelijks onze samenleving.”

Hij benadrukt dat met de aangenomen wetgeving een begin is gemaakt met de synchronisatie van het systeem. “Dat is een stap in de juiste richting.”

Gajadien spreekt de hoop uit dat zowel het parlement als de regering bereid zijn om constructief mee te werken aan rechtvaardige en duurzame oplossingen.

“Nu is het moment om samen verantwoordelijkheid te nemen. Alleen samen bouwen we aan een eerlijker Suriname,” aldus de politicus.