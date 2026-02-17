Ex komt ‘praten’ en eindigt bebloed: vechtpartij met keukenvoorwerp in Nieuw Nickerie

De politie van in het Westen van Suriname heeft zaterdag 14 februari jongstleden twee mannen in verzekering gesteld na een uit de hand gelopen confrontatie aan de DC. B.J. Parabiersinghstraat in Nickerie. De melding van een vechtpartij kwam rond 09.30 uurbinnen. Ter plaatse troffen agenten meerdere mannen aan, waaronder een persoon met een bebloed hoofd op de grond.

Volgens het voorlopige onderzoek was de 32-jarige S.W. naar het adres gegaan om problemen uit het verleden met zijn ex-vriendin uit te praten. Tijdens dat gesprek kwam haar huidige vriend, de 27-jarige A.K., thuis.

Kort daarna ontstond een vechtpartij. A.K. zou een scherp voorwerp uit de keuken hebben gegrepen en S.W. daarmee twee keer op het hoofd hebben geslagen.

Op het geschreeuw kwam ook de vader van A.K., de 57-jarige A.R., af. Toen hij zag dat zijn zoon volgens de politie met een stoel werd mishandeld en schoppen kreeg, zou hij zijn zoon te hulp zijn geschoten. Vervolgens werd S.W. door beiden mishandeld. Het gebruikte scherpe voorwerp is door de Surinaamse politie in beslag genomen.

Alle betrokkenen zijn voor medische behandeling verwezen naar de SEH van het Mungra Medisch Centrum (MMC). Na overleg met het Openbaar Ministerie is de vader na verhoor heengezonden, terwijl S.W. en A.K. hangende het onderzoek in verzekering zijn gesteld. De politie van Nieuw Nickerie zet het onderzoek voort.