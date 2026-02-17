HomeOnderwerpenJustitie en politieEssed over salaris PG: "Het toont aan dat wetgeving onvoldoende goed wordt...
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Essed over salaris PG: “Het toont aan dat wetgeving onvoldoende goed wordt voorbereid door DNA”

-

0

Caribbean Night

De recente kritiek op de torenhoge salarissen voor de procureur-generaal en leden van de rechterlijke macht toont volgens advocaat Serena Essed aan dat wetten niet goed genoeg door parlementariërs worden voorbereid en onderzocht alvorens zij worden aangenomen in De Nationale Assemblee (DNA).

Zij doelt hierbij op de wet die de financiële positie van de drie machten heeft gesynchroniseerd.

Werken in de Caribbean

“Ik denk dat het parlement onvoldoende acht heeft geslagen op de specifieke financiële implicaties van de wet. Want die beloning heeft een wettelijke basis. En dat betekent dat het parlement hier de volledige verantwoordelijkheid voor draagt.

Gebleken is dat er vragen zijn gesteld toen de wet werd behandeld, zoals: ‘mogen we de financiële exercities zien?’ Kennelijk is dat niet of onvoldoende gekomen en er is voor die wet gestemd onder het mom van synchronisatie van de verschillende machten”, zei Essed in het programma Welingelichte Kringen op ABC.

Volgens de advocaat staat het buiten discussie dat de beloning van PG Garcia Paragsingh van iets meer dan ongeveer een miljoen SRD per maand buiten proporties is. Zij kijkt ernaar uit wat het parlement hiertegen zal doen, in hoeverre de wet weer zal worden aangepast en wat die aanpassing precies zal inhouden.

De advocaat gaat verder en stelt dat hetzelfde momenteel ook te merken is in de hele discussie in het parlement om te komen tot een derde hoogste rechtsinstantie en een college van procureur-generaals.

“Wetgeving wordt onvoldoende goed voorbereid en er wordt onvoldoende onderzoek gepleegd, waardoor er vervolgens een wet tot stand komt waarvan men niet vooraf alle implicaties heeft kunnen inschatten. Ik denk dat we op dat punt in ieder geval sterk moeten verbeteren in het parlement zelf. Ook voor de huidige initiatiefwetten die er zijn.

Er wordt bijvoorbeeld geroepen om een college van PG’s en een derde rechtsinstantie, en alles onder het mom van versterking. Maar wat zijn de gevolgen die je praktisch wilt implementeren voor dat instituut? Hebben we dat vooraf kunnen overzien bij de voorbereiding van die wetten? Dat gebeurt in onvoldoende mate.

Hieruit moet wel een les worden geleerd dat het parlement en alle parlementariërs de verantwoordelijkheid hebben om wetgeving goed voor te bereiden en te onderzoeken. En als er vragen worden gesteld en daarop onvoldoende bevredigend antwoord wordt gegeven, dan moeten de parlementariërs wel op eigen onderzoek uitgaan”, aldus Essed.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Blusvoertuig brandweer Apoera na defect weer operationeel
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen