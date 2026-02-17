Essed over salaris PG: “Het toont aan dat wetgeving onvoldoende goed wordt voorbereid door DNA”

De recente kritiek op de torenhoge salarissen voor de procureur-generaal en leden van de rechterlijke macht toont volgens advocaat Serena Essed aan dat wetten niet goed genoeg door parlementariërs worden voorbereid en onderzocht alvorens zij worden aangenomen in De Nationale Assemblee (DNA).

Zij doelt hierbij op de wet die de financiële positie van de drie machten heeft gesynchroniseerd.

“Ik denk dat het parlement onvoldoende acht heeft geslagen op de specifieke financiële implicaties van de wet. Want die beloning heeft een wettelijke basis. En dat betekent dat het parlement hier de volledige verantwoordelijkheid voor draagt.

Gebleken is dat er vragen zijn gesteld toen de wet werd behandeld, zoals: ‘mogen we de financiële exercities zien?’ Kennelijk is dat niet of onvoldoende gekomen en er is voor die wet gestemd onder het mom van synchronisatie van de verschillende machten”, zei Essed in het programma Welingelichte Kringen op ABC.

Volgens de advocaat staat het buiten discussie dat de beloning van PG Garcia Paragsingh van iets meer dan ongeveer een miljoen SRD per maand buiten proporties is. Zij kijkt ernaar uit wat het parlement hiertegen zal doen, in hoeverre de wet weer zal worden aangepast en wat die aanpassing precies zal inhouden.

De advocaat gaat verder en stelt dat hetzelfde momenteel ook te merken is in de hele discussie in het parlement om te komen tot een derde hoogste rechtsinstantie en een college van procureur-generaals.

“Wetgeving wordt onvoldoende goed voorbereid en er wordt onvoldoende onderzoek gepleegd, waardoor er vervolgens een wet tot stand komt waarvan men niet vooraf alle implicaties heeft kunnen inschatten. Ik denk dat we op dat punt in ieder geval sterk moeten verbeteren in het parlement zelf. Ook voor de huidige initiatiefwetten die er zijn.

Er wordt bijvoorbeeld geroepen om een college van PG’s en een derde rechtsinstantie, en alles onder het mom van versterking. Maar wat zijn de gevolgen die je praktisch wilt implementeren voor dat instituut? Hebben we dat vooraf kunnen overzien bij de voorbereiding van die wetten? Dat gebeurt in onvoldoende mate.

Hieruit moet wel een les worden geleerd dat het parlement en alle parlementariërs de verantwoordelijkheid hebben om wetgeving goed voor te bereiden en te onderzoeken. En als er vragen worden gesteld en daarop onvoldoende bevredigend antwoord wordt gegeven, dan moeten de parlementariërs wel op eigen onderzoek uitgaan”, aldus Essed.