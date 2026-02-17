HomeOnderwerpenJustitie en politieBlusvoertuig brandweer Apoera na defect weer operationeel
Blusvoertuig brandweer Apoera na defect weer operationeel

Het blusvoertuig van het Korps Brandweer Suriname (KBS) in Apoera is na een periode van buitengebruik wegens een defect weer operationeel.

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie heeft onmiddellijk geld vrijgemaakt voor de reparatie, nadat het probleem door het KBS was gerapporteerd.

Dankzij deze snelle interventie is het voertuig per zondag 15 februari weer in dienst en klaar om te worden ingezet bij calamiteiten.

De minister benadrukt het belang van goed onderhouden materieel om de operationele gereedheid te waarborgen.

