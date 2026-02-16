Wi Tru Sranan zet nationale waarden op agenda: brede steun voor heldere identiteit en meer eenheid

Stichting Wi Tru Sranan, een organisatie die zich richt op nationale eenheid, waarden en normen, heeft op 13 februarieen drukbezochte dialoogsessie gehouden in Assuria High Rise. Centraal stond de vraag of het nuttig en wenselijk is om Surinaamse nationale waarden beter te formuleren en actiever uit te dragen.

De bijeenkomst trok een divers gezelschap. Onder de aanwezigen bevonden zich vertegenwoordigers van politieke partijen, maatschappelijke organisaties, de gewapende machten, universiteitsstudenten en ook de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Dirk Currie.

Internationale voorbeelden als spiegel

Bestuurslid Jean-Pierre Polanen verzorgde het keynote address en benaderde het thema vanuit verschillende invalshoeken. Hij haalde landen aan zoals Singapore, Bhutan, Nigeria en de Verenigde Arabische Emiraten, waar nationale waarden expliciet zijn gedefinieerd en bewust worden ingezet in uiteenlopende processen.

Volgens Polanen kunnen nationale waarden in andere landen onder meer dienen om de nationale identiteit te verduidelijken, trots en eenheid te versterken en nationale waarden- en normencampagnes vorm te geven. Ook worden ze gebruikt bij het ontwikkelen van nationale visies, beleidsstrategieën en plannen, voor onderwijs over waarden en normen aan jongeren en volwassenen, en voor inburgerings- en voorlichtingsprogramma’s voor immigranten en expats. Daarnaast wees hij erop dat sommige landen nationale waarden gebruiken om brede maatschappelijke vooruitgang te meten.

Breed draagvlak voor sterker verhaal

In de daaropvolgende dialoog kwam naar voren dat de meeste deelnemers een betere definitie, communicatie en promotie van Surinaamse nationale waarden zinvol vinden. Vooral in een diverse samenleving als Suriname kan het volgens de participanten bijdragen aan een sterkere nationale eenheid en het vergroten van nationale trots.

Ook was er consensus dat het onderwijs een sleutelrol kan spelen bij het versterken van waarden en bijbehorende gedragsnormen, niet alleen bij leerlingen, maar ook bij leerkrachten en ouders.

Nationale dialoog en enquêtes genoemd als route

Tijdens de sessie werd eveneens gesproken over de manier waarop nationale waarden kunnen worden geformuleerd. Als mogelijke aanpak werd geopperd om een breed opgezette nationale dialoog te voeren, aangevuld met enquêtes. Zo’n traject zou kunnen verbinden, verschillende perspectieven samenbrengen en zorgen voor een breed draagvlak, zowel voor de waarden zelf als voor de beleidsstrategieën, doelstellingen en plannen die daarop voortbouwen.

Wi Tru Sranan kreeg tijdens de bijeenkomst veel bijval voor het initiatief. Meerdere deelnemers gaven bovendien aan de stichting te willen ondersteunen bij het verder ontplooien van haar activiteiten.