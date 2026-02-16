Wanica komt bijeen na overlijden leerlinge Shainaaz: onderzoek naar mogelijke rol van pesten

Afgelopen weekend is op het Commissariaat Wanica Centrum een bijeenkomst gehouden naar aanleiding van het tragisch heengaan na zelfdoding van Shainaaz, een leerlinge van de Sr. Hanumanschool in Suriname.

De meeting stond onder leiding van districtscommissaris Ravi Bhattoe en bracht familie, school en overige betrokkenen samen om de situatie te bespreken en afspraken te maken over de vervolgstappen.

Het overlijden heeft volgens de aanwezigen een diepe indruk achtergelaten op de gemeenschap. Er zijn signalen binnengekomen dat pesten mogelijk een rol heeft gespeeld. De autoriteiten geven aan deze aanwijzingen zeer serieus te nemen en hebben aangekondigd een nader onderzoek in te stellen om de omstandigheden rond het overlijden volledig te verduidelijken.

Bij de bijeenkomst waren onder meer de familie, de schoolleiding en inspecteur van politie Soekhradj aanwezig, die de ressortcommandant van Santoboma vertegenwoordigde. Tijdens het overleg zijn afspraken gemaakt over zowel de uitvaart als de nazorg.

De uitvaartkosten worden gedragen door uitvaartbedrijf Poesa, met ondersteuning van donateurs en de districtscommissaris. Daarnaast is afgesproken dat er professionele begeleiding beschikbaar komt voor zowel de familie als de schoolgemeenschap.

Districtscommissaris Bhattoe en de betrokken instanties onderstrepen dat pesten een probleem is dat alleen met een gezamenlijke aanpak kan worden teruggedrongen. Zij roepen de samenleving op om alert te zijn op zorgwekkende signalen en tijdig hulp in te schakelen wanneer dat nodig is.