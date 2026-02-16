Van Dijk-Silos: “Het heeft weer bevestigd dat de naam Leandro bij hem past”

“Het heeft weer bevestigd dat de naam Leandro bij hem past. Want hij heeft gelogen in DNA”, zegt de jurist en oud-minister Jennifer van Dijk-Silos. In het programma Retrospectie op LIMFM reageerde zij hiermee op de bewering van oud-president Chan Santokhi in De Nationale Assemblee (DNA), waar hij stelde dat het een grove leugen is dat hij de procureur-generaal ooit opdracht heeft gegeven. Volgens Van Dijk-Silos toont deze reactie van de VHP-leider aan welke waardeloze mensen Surinamers steeds kiezen om op posten te zetten.

“Een voormalige minister, daarna DNA-lid, daarna president en nu weer DNA-lid. Maar totaal geen respect voor welk orgaan dan ook. Ook niet voor het wetgevende orgaan dat een deel is van de trias politica. Hij liegt daar keihard als ex-president. Wat doet zijn partij?

Belachelijk, kinderachtig en verwerpelijk… ze staan op en gaan weg wanneer daarop kritiek wordt geleverd. Slechts één persoon heeft geprobeerd de eer van de VHP te redden en dat is Dew Sharman. Dus wat hij en de assembleeleden daar hebben gedemonstreerd… geen van hen is geschikt om deel te nemen in de trias politica”, stelde zij verder.

De uitlatingen van Santokhi staan ook tegenover een eerdere verklaring in november 2024 van PG Garcia Paragsingh, die tijdens een bijeenkomst met journalisten had benadrukt dat de president geen opdrachten geeft aan het Openbaar Ministerie in individuele strafzaken.

Paragsingh stelde dat herhaalde uitlatingen als ‘ik heb de PG opdracht gegeven’ het imago en de onafhankelijkheid van het vervolgingsapparaat kunnen schaden. Volgens haar moest Santokhi beter letten op zijn woordkeuze als het om het OM gaat.

Van Dijk-Silos vindt het bovendien walgelijk dat de VHP-fractie vindt dat PL’er Bronto Somohardjo geen wezenlijke bijdrage levert in DNA en dat de VHP’ers daarom recent uit de DNA-vergadering zijn gelopen.

“Dan zijn ze walgelijk, want ze zijn onderdeel van DNA en je dient respect voor elkaar te hebben. Je bent politicus en je weet in welk orgaan je zit. Wie het ook is, je behoort respect te tonen. Want het zijn allemaal gelijkwaardige leden van DNA”, aldus de jurist.

De oud-Justitieminister benadrukt wel dat de samenleving wekenlang heeft moeten luisteren naar banale debatten uit het parlement. En daaraan hebben alle leden geparticipeerd.