HomeNieuws uit SurinameVan Dijk-Silos: "Het heeft weer bevestigd dat de naam Leandro bij hem...
Nieuws uit SurinamePolitiekUitgelicht

Van Dijk-Silos: “Het heeft weer bevestigd dat de naam Leandro bij hem past”

-

0
Van Dijk-Silos in het programma '' - beeld (c) LIM FM

Caribbean Night

“Het heeft weer bevestigd dat de naam Leandro bij hem past. Want hij heeft gelogen in DNA”, zegt de jurist en oud-minister Jennifer van Dijk-Silos. In het programma Retrospectie op LIMFM reageerde zij hiermee op de bewering van oud-president Chan Santokhi in De Nationale Assemblee (DNA), waar hij stelde dat het een grove leugen is dat hij de procureur-generaal ooit opdracht heeft gegeven. Volgens Van Dijk-Silos toont deze reactie van de VHP-leider aan welke waardeloze mensen Surinamers steeds kiezen om op posten te zetten.

“Een voormalige minister, daarna DNA-lid, daarna president en nu weer DNA-lid. Maar totaal geen respect voor welk orgaan dan ook. Ook niet voor het wetgevende orgaan dat een deel is van de trias politica. Hij liegt daar keihard als ex-president. Wat doet zijn partij?

Werken in de Caribbean

Belachelijk, kinderachtig en verwerpelijk… ze staan op en gaan weg wanneer daarop kritiek wordt geleverd. Slechts één persoon heeft geprobeerd de eer van de VHP te redden en dat is Dew Sharman. Dus wat hij en de assembleeleden daar hebben gedemonstreerd… geen van hen is geschikt om deel te nemen in de trias politica”, stelde zij verder.

De uitlatingen van Santokhi staan ook tegenover een eerdere verklaring in november 2024 van PG Garcia Paragsingh, die tijdens een bijeenkomst met journalisten had benadrukt dat de president geen opdrachten geeft aan het Openbaar Ministerie in individuele strafzaken.

Paragsingh stelde dat herhaalde uitlatingen als ‘ik heb de PG opdracht gegeven’ het imago en de onafhankelijkheid van het vervolgingsapparaat kunnen schaden. Volgens haar moest Santokhi beter letten op zijn woordkeuze als het om het OM gaat.

Van Dijk-Silos vindt het bovendien walgelijk dat de VHP-fractie vindt dat PL’er Bronto Somohardjo geen wezenlijke bijdrage levert in DNA en dat de VHP’ers daarom recent uit de DNA-vergadering zijn gelopen.

“Dan zijn ze walgelijk, want ze zijn onderdeel van DNA en je dient respect voor elkaar te hebben. Je bent politicus en je weet in welk orgaan je zit. Wie het ook is, je behoort respect te tonen. Want het zijn allemaal gelijkwaardige leden van DNA”, aldus de jurist.

De oud-Justitieminister benadrukt wel dat de samenleving wekenlang heeft moeten luisteren naar banale debatten uit het parlement. En daaraan hebben alle leden geparticipeerd.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Poging tot brandstichting: dader gooit brandend shirt op auto
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen