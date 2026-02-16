HomeNieuws uit SurinameSurinaamse FIFA Futsal-scheidsrechter Anthony Terborg actief op groot Amerikaans toernooi
Surinaamse FIFA Futsal-scheidsrechter Anthony Terborg actief op groot Amerikaans toernooi

Anthony Terborg, tot op dit moment de enige FIFA Futsal Referee van Suriname, bevindt zich in de Verenigde Staten om zijn bijdrage te leveren aan een groots regionaal futsaltoernooi.

Het prestigieuze evenement ging van start op vrijdag 13 februari en loopt vandaag af.

Met maar liefst 80 scheidsrechters en meer dan 100 wedstrijden op het programma behoort het toernooi tot de grotere futsalcompetities in de regio.

Terborg werd persoonlijk door de organisatie benaderd om deel uit te maken van het arbitrale team — een erkenning van zijn kwaliteit, professionaliteit en internationale ervaring.

