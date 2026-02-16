Poging tot brandstichting: dader gooit brandend shirt op auto

Aan de Sohawanweg in Suriname heeft zich afgelopen nacht een poging tot brandstichting voorgedaan. Een onbekende zou een met benzine doordrenkt shirt in brand hebben gestoken en op een geparkeerde auto hebben gegooid.

Door snel optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen.

Vernomen wordt dat een zwart shirt werd overgoten met benzine, waarna deze werd aangestoken en op de motorkap van het voertuig, een zwarte Toyota Passo, werd gegooid. Alerte buren die het incident opmerkten, grepen direct in en wisten het vuur tijdig te blussen. Hierdoor bleef de schade beperkt.

De auto liep lichte brandschade op aan de motorkap. De eigenaar van het voertuig is een 33-jarige vrouw. Een deels verbrand shirt, dat sterk naar benzine rook, is in beslag genomen ten behoeve van het onderzoek.

De politie van Munder is belast met het onderzoek.