Nederlands-Surinaamse R&B-zanger Lloyd de Meza woont nu op Curaçao

De Nederlands-Surinaamse zanger Lloyd de Meza
Foto via Facebook/Lloyd de Meza

Caribbean Night

De Nederlands-Surinaamse zanger Lloyd de Meza, een van de grondleggers van de Nederlandse R&B, is verhuisd naar Curaçao.

“Ik woon hier nu zes maanden en moest eerst onze woning afmaken voordat ik het officieel kon aankondigen. Ik koos voor Curaçao omdat mijn vrouw hier vandaan komt en ik toch dichtbij Suriname kan zijn zonder mijn paspoort te verliezen”, zegt de zanger.

Werken in de Caribbean

De verhuizing betekent volgens hem geen rustpunt, maar het begin van een nieuw hoofdstuk. Geïnspireerd door het eiland en de rijke Afro-Caribische cultuur werkt Lloyd aan high-end muzikale projecten, exclusieve samenwerkingen en internationale connecties.

Lloyd de Meza, het pseudoniem van Lloyd Wezer, begon zijn carrière in 1995 bij de R&B-groep Arnhemsgewijs met hits als Je hebt me gebruikt (1996) en Ik mis jou (1997).

Sinds zijn solocarrière is hij onder meer te horen op de nummer-1-hit Schudden van rapper Def Rhymz en De vierde kaart van rapper Brainpower.

Caribbean Night

