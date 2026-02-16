VIDEO: Explosie en grote brand bij Suriname Waste Oil Management Company

Bij de Suriname Waste Oil Management Company, ter hoogte van Waterland in Domburg, heeft zich zondagavond iets na 20.00 uur een explosie voorgedaan, waarna een grote brand uitbrak. De vlammen sloegen hoog op en waren zelfs tientallen kilometers verderop te zien.

De Surinaamse autoriteiten ontvingen meerdere meldingen van het voorval, waarna de brandweer massaal uitrukte en het terrein ruim afzette vanwege het aanhoudende explosiegevaar.

Districtscommissaris (dc) Patrick Kensenhuis van Para begaf zich na de melding ook ter plaatse. Hij zegt aan Waterkant.Net dat, voor zover nu bekend, er geen gewonden zijn gevallen.

Volgens de dc heeft het commissariaat geen hinderwetvergunning verleend aan het bedrijf. Dit betekent dat er officieel geen productieactiviteiten mochten plaatsvinden op de locatie.

Kensenhuis stelt dat het commissariaat eerder heeft vastgesteld dat er productieactiviteiten plaatsvonden zonder de vereiste vergunningen. Als gevolg daarvan zijn deze activiteiten in december vorig jaar stopgezet.

Het laatste gesprek met de directie vond volgens de dc plaats op 10 februari dit jaar, waarin duidelijk werd gemaakt dat er geen productieactiviteiten mochten plaatsvinden. “Indien blijkt dat het bedrijf toch in productie was, dan is de eigenaar in overtreding,” benadrukt Kensenhuis.

De burgervader geeft aan dat voor het verlenen van een hinderwetvergunning eerst advies moet worden ingewonnen bij de Nationale Milieu Autoriteit (NMA). Hierbij wordt onder andere gekeken naar brandveiligheid, milieurisico’s en mogelijke verontreiniging. “Zonder een gedegen advies van de NMA zullen wij geen hinderwetvergunning verstrekken,” aldus Kensenhuis.

Op het moment van schrijven is de brandweer nog bezig met bluswerkzaamheden. Zo gauw meer bekend is volgt een update.