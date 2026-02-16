Brandweer stelt bewoners gerust na explosie bij illegale olieverwerker in Domburg

De grote brand bij een olieverwerkingsbedrijf aan het einde van de Naaldvarenweg in Suriname, heeft zondagavond 15 februari twee opslagtankers en een loods zwaar beschadigd.

Volgens de politie van bureau Paranam behoren de installaties toe aan een olieverwerkingsbedrijf van de 55-jarige Chinese ondernemer J.H., die zich bezighield met het verwerken van smeerolie tot stookolie in het politieressort Paranam.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de activiteiten eerder, in samenwerking met de Bestuursdienst, waren stilgelegd omdat het bedrijf zonder geldige vergunning opereerde. De ondernemer zou inmiddels wel een vergunning hebben aangevraagd, maar deze aanvraag bevindt zich nog in de beoordelingsfase.

Volgens brandweerhoofdvoorlichter Olten Pinas, die hierover sprak met de Communicatie Dienst Suriname (CDS), hoeft de gemeenschap zich niet ongerust te maken over uitbreiding naar omliggende panden. Het getroffen bedrijf ligt namelijk diep in het bos, waardoor er geen gebouwen in de directe omgeving staan die risico lopen.

Wel kan de brand overlast veroorzaken door de sterke rookontwikkeling en de penetrante geur van brandende verwerkte smeerolie. Pinas benadrukt dat de geur misselijkmakend kan zijn, maar dat er verder geen direct gevaar is voor de bewoners.

Meerdere brandweerposten ingezet

Bij aankomst bleek sprake van enorme vuurontwikkeling en intense hitte. De brandweerpost Onverdacht was als eerste ter plaatse en vroeg vanwege de omvang van het incident direct om ondersteuning van de posten Toekomstweg en Gemenelandsweg. De inzet was langdurig en zwaar, mede doordat het vuur werd gevoed door grote hoeveelheden verwerkte smeerolie.

Pinas geeft aan dat het volgens de brandweer ging om een bedrijf dat al vaker aanmaningen van de politie had gekregen. Er zou zelfs dinsdag nog een schriftelijke aanmaning zijn uitgereikt. Een getuige verklaarde dat arbeiders die na de explosie aanwezig waren, onmiddellijk zijn vertrokken.

Reusachtige vaten bemoeilijkten bluswerk

Het blussen werd volgens Pinas bemoeilijkt door de aanwezigheid van gigantische vaten met verwerkte smeerolie. In één vat zou ongeveer 350.000 liter hebben gezeten. In totaal ging het om drie vaten. Het eerste vat kon nog relatief snel onder controle worden gebracht, maar de andere twee bevonden zich op grote hoogte, waardoor het bluswerk aanzienlijk lastiger werd. De brand was rond 02.05 uur onder controle. Tegen 03.00 uur keerde de brandweer terug richting Paramaribo.

Niemand aangetroffen; vervolg bij politie en districtscommissaris

Over maatregelen om herhaling of verergering te voorkomen, zegt Pinas dat de brandweer daarover ter plekke niet met betrokkenen kon spreken: op het terrein werd niemand aangetroffen. Het lag in de bedoeling dat de districtscommissaris maandag 16 februari samen met andere autoriteiten en media het gebied zou bezoeken.

Volgens de brandweerwoordvoerder is het nu aan de politie en de districtscommissaris om verdere stappen te bepalen tegen de ondernemer.