Bejaarde man zakt plotseling in elkaar en overlijdt op straat

Een 73-jarige man is zondagavond plotseling overleden aan de J.S. Greenstraat in Suriname.

Vernomen wordt dat het slachtoffer naar een winkel was. Hij groette nog enkele aanwezigen en stak vervolgens de straat over om te urineren. Kort daarna zakte hij onverwachts in elkaar en viel op het wegdek.

Alerte omstanders schoten hem meteen te hulp en probeerden eerste hulp te verlenen. Dit mocht echter niet baten; het slachtoffer, beter bekend als Balie, had reeds zijn laatste adem uitgeblazen.

Een ingeschakelde ambulance arriveerde kort daarna ter plaatse. Het ambulancepersoneel constateerde dat het slachtoffer geen tekenen van leven meer vertoonde. Een arts werd erbij gehaald om de dood vast te stellen.

Na de vaststelling werd het lichaam overgebracht naar een mortuarium. De politie van Geyersvlijt was ter plaatse voor onderzoek.