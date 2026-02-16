Activiteiten Waste Oil-bedrijf waren al stilgelegd door dc vóór explosie en brand

De Suriname Waste Oil Management Company in Waterland (Domburg) stond al onder een stopzettingsbevel van de districtscommissaris van Para voordat zich zondagavond 15 februari, iets na 20.00 uur, een explosie en brand bij het bedrijf voordeden.

Volgens een eerdere officiële mededeling had de districtscommissaris bepaald dat het bedrijf met onmiddellijke ingang vanaf dinsdag 10 februari 2026 alle bedrijfsactiviteiten moest staken tot nader order.

Als aanleiding werden genoemd het niet beschikken over een geldige Hinderwetvergunning en aanhoudende geur- en rookoverlast die omwonenden zouden ervaren als gevolg van de productiewerkzaamheden.

In dezelfde mededeling werd bovendien gewaarschuwd dat bij overtreding van het besluit sancties zouden worden ingesteld.