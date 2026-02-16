HomeOnderwerpenJustitie en politie23-jarige moeder thuis bevallen; baby overleden
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

23-jarige moeder thuis bevallen; baby overleden

-

0
baby dood in Suriname

Caribbean Night

Een 23-jarige vrouw is zondagavond thuis aan de Dr. Sophie Redmondstraat in Suriname bevallen, waarbij het kind is overleden.

Na de ontdekking werd de politie ingeschakeld, die onmiddellijk een ambulance alarmeerde. De ambulancedienst gaf telefonisch door dat de moeder, de vader en de pasgeboren zuigeling zich voor verdere medische afhandeling zelfstandig konden begeven naar het ziekenhuis. De politie werd hierover geïnformeerd.

Werken in de Caribbean

Kort daarna verslechterde de toestand van de vrouw. Volgens de familie verkeerde de moeder in kritieke toestand. Er zouden opnieuw telefonische instructies zijn verstrekt door de ambulancedienst, waarbij wederom werd verwezen naar het Diakonessenhuis voor spoedige medische behandeling.

De vrouw werd uiteindelijk vervoerd naar het ziekenhuis. Over de huidige gezondheidstoestand van de moeder is vooralsnog geen nadere informatie bekend.

De politie van Munder is bezig met het onderzoek. Het lichaam van de pasgeboren baby is overgebracht naar een mortuarium.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Nederlands-Surinaamse R&B-zanger Lloyd de Meza woont nu op Curaçao
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen