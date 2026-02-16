23-jarige moeder thuis bevallen; baby overleden

Een 23-jarige vrouw is zondagavond thuis aan de Dr. Sophie Redmondstraat in Suriname bevallen, waarbij het kind is overleden.

Na de ontdekking werd de politie ingeschakeld, die onmiddellijk een ambulance alarmeerde. De ambulancedienst gaf telefonisch door dat de moeder, de vader en de pasgeboren zuigeling zich voor verdere medische afhandeling zelfstandig konden begeven naar het ziekenhuis. De politie werd hierover geïnformeerd.

Kort daarna verslechterde de toestand van de vrouw. Volgens de familie verkeerde de moeder in kritieke toestand. Er zouden opnieuw telefonische instructies zijn verstrekt door de ambulancedienst, waarbij wederom werd verwezen naar het Diakonessenhuis voor spoedige medische behandeling.

De vrouw werd uiteindelijk vervoerd naar het ziekenhuis. Over de huidige gezondheidstoestand van de moeder is vooralsnog geen nadere informatie bekend.

De politie van Munder is bezig met het onderzoek. Het lichaam van de pasgeboren baby is overgebracht naar een mortuarium.