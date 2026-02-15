Viering Chinees Nieuwjaar in Anthony Nesty Sporthal met Temple Fair, liveband en vuurwerk

Op dinsdag 17 februari 2026 wordt Chinees Nieuwjaar gevierd, een officiële feestdag in Suriname. Net als in voorgaande jaren organiseren de Suriname Chinese United Association en de Chinese Ambassade in Suriname samen een Chinese Temple Fair én een culturele avond in de Anthony Nesty Sporthal.

De feestelijkheden starten om 10.00 uur met de openingsceremonie, waarmee het nieuwjaarsprogramma officieel wordt ingeluid.

Bezoekers kunnen daarna over het terrein wandelen langs kraampjes met traditionele Chinese snacks en handgemaakte nieuwjaarsartikelen. Ook is er een culturele uitwisselingsactiviteit waarbij het publiek kennis kan maken met Chinese kalligrafie.

In de middag, van 14.30 tot 15.30 uur, staat er een bandoptreden van SOUTH SOUTH WEST op het programma. Het avondprogramma begint om 18.30 uur met traditionele Chinese dans- en muziekoptredens. Als feestelijke afsluiter volgt een vuurwerkshow, die de sfeer compleet moet maken.

De Temple Fair is geopend van 10.00 tot 21.30 uur. Het avondprogramma vindt plaats van 18.30 tot 21.30 uur.

De organisatoren nodigen iedereen, ongeacht etnische achtergrond, van harte uit om samen Chinees Nieuwjaar te vieren en te genieten van een dag vol cultuur, lekkernijen en gezelligheid.