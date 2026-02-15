Van Ommeren aan rr- en dr-leden: “jullie gaven pakketten Bouterse aan vrienden en haalden boutjes uit sommige pakketten”

Afgelopen vrijdag zijn er voedselpakketten aan 300 mensen verdeeld in het DDB-centrum van de NDP. Volgens NDP’er Patricia van Ommeren alias ‘Mama’, die ook beleidsadviseur is op het ministerie van SOZAVO, gaat het niet om NDP-pakketten, maar om pakketten van de regering. Gekozen is voor het DDB-centrum, omdat wijlen oud-president Desi Bouterse iemand was die zich altijd bezighield met het volk.

Van Ommeren vindt dat districtsraad- en ressortraadsleden het haar moeten gunnen dat zij de gelegenheid van de regering krijgt om voedselpakketten aan de samenleving te verdelen. Volgens de gettoleider hebben de dr- en rr-leden in de periode van Bouterse vaker de gelegenheid gehad om hetzelfde te doen, maar hebben zij steeds hiervan misbruik gemaakt door pakketten aan vrienden en kennissen te verdelen of spullen uit pakketten voor eigen gebruik te nemen.

“Tien of vijf jaar lang heeft Bouterse pakketten verdeeld. En hoe ik hier zit, weet ik niet eens hoe de boutjes in deze pakketten proeven, omdat ik daar geen ruimte voor heb. Het gehele land weet hoe ik denk. Het goede wordt niet nabesproken, maar jullie weten het zelf: fa unu ben teki den pakket gi vriend and friends. E kon lai en tya gwe!

Maar Mama werkt niet zo. En de regering weet dat ik niet zo werk. Ik heb altijd aan eenieder en overal verdeeld. Want je kan brandweer of politieman zijn, maar je hebt het minder breed. Dan help ik je aan een pakket. Mi ne puru uit pakket poti ini mi oso. Mi ne opo pakki bowtu, dan mi e puru drie nanga fo bowtu.

Maar jullie weten heel goed dat in die jaren dat jullie de pakketten kregen om te verdelen, jullie deze dingen deden. Dus gunnen jullie het mij dat de regering mij wel vertrouwt”, zei de NDP’er op D-TV Express.

Ze benadrukte niet naar etniciteit en politieke kleur te kijken. Het gaat erom dat mensen voor de regering van president Jennifer Simons hebben gekozen en dat zij geholpen moeten worden. De NDP’er houdt er rekening mee dat de regering ongeveer zeven maanden aanzit en de druk op de samenleving nog niet heeft kunnen weghalen. Met deze pakketten wordt een kleine verlichting gebracht.

“Het is geen NDP-pakket, maar een regeringspakket. De regering bestaat uit meerdere politieke partijen. En de mensen die hier zijn gekomen, zijn van verschillende politieke partijen. Wij verdelen de pakketten dus niet voor de NDP, maar voor de bevolking”, aldus de NDP’er.