Reeds 40 kampen neergehaald in concessiegebied Zijin Rosebel Gold Mines tijdens operatie Clean Sweep

Een gemengde eenheid, bestaande uit het Korps Politie Suriname (KPS), het Nationaal Leger (NL), RBT-Midden, basispolitie, Surveillance Midden, de Mobiele Eenheid, het Riot Team van het NL en de Task Force, is op zaterdag 14 februari begonnen met de operatie Clean Sweep in het gebied tussen de grens van Nieuw Koffie Kamp en de Rosebel Hill Mine, inclusief het Redie Bergi-gebied.

Tijdens de operatie zijn in totaal 40 kampen neergehaald, meldt de politie in een persbericht.

Bij de start van de actie, nabij de hefboom voorbij Nieuw Koffie Kamp, verzetten een deel van het traditioneel gezag en ongeveer 20 tot 25 dorpelingen zich tegen het optreden van de gemengde eenheid. Zij barricadeerden de weg met zwaar materieel voor ongeveer 20 minuten. Dankzij tactvol optreden werd de barricade opgeheven.

Hoewel het verzet op sommige plaatsen werd voortgezet, vertrokken andere dorpelingen na enige tijd. De gemengde eenheid trad de-escalerend en strategisch op, waardoor ernstige confrontaties tussen dorpelingen en politie werden voorkomen.

De operatie wordt voortgezet totdat het volledige concessiegebied van Zijin Rosebel Gold Mines volledig is ontruimd.