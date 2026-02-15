HomeOnderwerpenJustitie en politieReeds 40 kampen neergehaald in concessiegebied Zijin Rosebel Gold Mines tijdens operatie...
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Reeds 40 kampen neergehaald in concessiegebied Zijin Rosebel Gold Mines tijdens operatie Clean Sweep

-

0

Caribbean Night

Een gemengde eenheid, bestaande uit het Korps Politie Suriname (KPS), het Nationaal Leger (NL), RBT-Midden, basispolitie, Surveillance Midden, de Mobiele Eenheid, het Riot Team van het NL en de Task Force, is op zaterdag 14 februari begonnen met de operatie Clean Sweep in het gebied tussen de grens van Nieuw Koffie Kamp en de Rosebel Hill Mine, inclusief het Redie Bergi-gebied.

Tijdens de operatie zijn in totaal 40 kampen neergehaald, meldt de politie in een persbericht.

Werken in de Caribbean

Bij de start van de actie, nabij de hefboom voorbij Nieuw Koffie Kamp, verzetten een deel van het traditioneel gezag en ongeveer 20 tot 25 dorpelingen zich tegen het optreden van de gemengde eenheid. Zij barricadeerden de weg met zwaar materieel voor ongeveer 20 minuten. Dankzij tactvol optreden werd de barricade opgeheven.

Hoewel het verzet op sommige plaatsen werd voortgezet, vertrokken andere dorpelingen na enige tijd. De gemengde eenheid trad de-escalerend en strategisch op, waardoor ernstige confrontaties tussen dorpelingen en politie werden voorkomen.

De operatie wordt voortgezet totdat het volledige concessiegebied van Zijin Rosebel Gold Mines volledig is ontruimd.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Bromfietser wijkt uit voor gat in wegdek en knalt tegen EBS-mast
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen