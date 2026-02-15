Pakkitow: “Ik was ook in de vissector; heb vis en garnalen verkocht”

NDP’er Stephano ‘Pakkitow’ Biervliet, die recent benoemd is in de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), stelt wel kundig genoeg te zijn om zitting te nemen in deze RvC. Volgens de politicus is hij in het verleden ook actief geweest in de visserijsector.

“In het verleden was ik best wel veel over het water. Zoals u weet was ik ook in de vissector. Ik heb vis en garnalen verkocht… bedrijvigheid, dus ik heb best wel verstand daarvan”, zei Pakkitow op Sign-in tv.

De afgelopen dagen is er vooral veel kritiek geweest op de benoeming van Pakkitow in deze RvC. Onder andere Raynold van Els, beter bekend als Peppie, haalde in een video hard uit richting de NDP’er en stelde dat Pakkitow, die bekend staat om zijn straatacties, de landsdienaren en vakbonden in Suriname flink heeft gepakt en misbruikt door ‘djugudjugu’ in het land te creëren.

Pakkitow stelt dat er op basis van een paar gesprekken meerdere posten aan hem zijn aangeboden, maar dat hij deze keer als uitdaging voor de MAS heeft gekozen. Eén van de zaken waarvoor de activist en politicus zich sterk voor wil gaan maken, is de veiligheid op het water middels het invoeren van hoge boetes voor het niet aantrekken van zwemvesten.

“Door te kijken hoe we daar kunnen versterken en op gang kunnen brengen. We moeten nog kijken wat we gaan aantreffen, maar sowieso is veiligheid belangrijk. Ik zie heel wat gevallen gebeuren waarbij mensen geen vesten aantrekken. Ik vind dat er hoge boetes daarvoor moeten komen.

Of de Staat moet ervoor zorgen dat de boten die van plaats tot plaats gaan, verplicht vesten hebben. Ik zie dat we niet te strak zijn daarmee. Los daarvan ook kijken wat er gebeurt op het water. Wat zijn de regels? Mag zo’n boot op het water zijn? Wat zijn de gewichten? Is het een omgebouwde boot?”, aldus de politicus.

Pakkitow stelt als activist niet te hebben geprotesteerd om een post aangeboden te krijgen. “Ik protesteer niet voor een post. Er zijn mensen die in beeld willen komen voor posten, maar ik doe dat niet. Ik protesteer altijd voor beter beleid en hetgeen dat fout gaat. Daarom heb ik gezegd dat ik altijd een activist/politicus ga blijven. Er moet iemand zijn die toch voor het volk praat en zegt: tot hier.

En niet omdat je posten hebt gekregen, moet je monddood gemaakt worden. Want men dacht dat wanneer ik naar de NDP zou gaan, ik dan niets zou zeggen over dat de leerkrachten rustig moeten blijven. Ik ben het daar oneens mee. Ik vind dat ze terecht een verhoging verdienen”, aldus de NDP’er, die stelt niet afhankelijk te zijn van de politiek en daarom kritiek te zullen blijven leveren.