Operatie ‘Clean Sweep’ gestart: 40 kampen afgebroken in Royal Hill–Redi Bergi-gebied, kortstondig verzet bij aanvang

Een gezamenlijke eenheid van politie en leger in Suriname is zaterdag 14 februari 2026 begonnen met operatie Clean Sweep in het gebied tussen de grens van Nieuw Koffie Kamp en de Rosebelt Hill Mine, waaronder ook het Redi Bergi-gebied valt. Bij de actie zijn tot nu toe 40 kampen neergehaald.

De inzet wordt uitgevoerd door een gemengde groep, bestaande uit verschillende onderdelen van het Korps Politie Suriname (KPS) en het Nationaal Leger (NL). Onder meer RBT-Midden, basispolitie, Surveillance Midden, de Mobiele Eenheid, het Riot Team van het NL en de Task Force zijn betrokken bij de operatie.

Kort verzet en tijdelijke barricade

Bij de start van de operatie, in de omgeving van de hefboom voorbij Nieuw Koffie Kamp, ontstond spanning toen een deel van het traditioneel gezag samen met ongeveer 20 tot 25 dorpelingen zich verzette tegen het optreden van de gezamenlijke eenheid. Daarbij werd de route ook ongeveer 20 minuten geblokkeerd met een barricade die met een zwaar materieel voertuig werd geplaatst.

De blokkade werd vervolgens opgeheven nadat de gemengde eenheid tactvol optrad. Het verzet hield echter niet direct op: volgens de informatie werd de tegenstand daarna door andere dorpelingen voortgezet, terwijl een deel van de aanwezigen na verloop van tijd de plek verliet.

De-escalerend optreden

De gezamenlijke eenheid trad naar eigen zeggen de-escalerend op om te voorkomen dat de situatie zou uitmonden in ernstige confrontaties tussen dorpelingen en de ordediensten. Daarmee werd volgens de betrokkenen escalatie voorkomen, ondanks de spanningen bij de aanvang.

De operatie wordt voortgezet en zal doorgaan totdat het concessiegebied volledig is ontruimd.