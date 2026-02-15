OBBS laat schoolvervoer maandag doorgaan: “Grootste deel achterstand betaald, maar nog niet alles zichtbaar”

De Organisatie van Bus- en Boothouders Schoolvervoer (OBBS) heeft aangekondigd dat het schoolvervoer op maandag 16 februari 2026 voorlopig gegarandeerd doorgang zal vinden.

Volgens de organisatie zijn in de afgelopen vier tot vijf dagen stortingen op gang gekomen voor een groot deel van de achterstallige betalingen. Het gaat om meerdere componenten, waaronder suppletiebetalingen, reguliere transportovermakingen en betalingen die voortvloeien uit de overeenkomst die in oktober met de overheid is ondertekend. Naar huidige inzichten is inmiddels circa 90% van de betalingsachterstand ingelopen.

De OBBS houdt echter vast aan het standpunt dat alle achterstallige betalingen moeten zijn voldaan voordat het schoolvervoer volledig kan worden genormaliseerd. Tegelijkertijd is volgens de organisatie niet in alle gevallen duidelijk of bedragen die nog niet op rekeningen zichtbaar zijn, daadwerkelijk niet zijn overgemaakt door de overheid of nog in verwerking zijn binnen het bancaire traject.

De organisatie wijst erop dat de betalingsstructuur via de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) loopt, waarna doorstorting plaatsvindt naar verschillende commerciële banken. Daardoor zien bus- en boothouders de bedragen niet altijd op hetzelfde moment binnenkomen.

Om te voorkomen dat het onderwijsproces voor leerlingen, studenten en leerkrachten in gevaar komt, heeft het bestuur besloten de regering voorlopig het voordeel van de twijfel te geven. Signalen uit navraag onder leden laten zien dat sommige betalingen al zichtbaar zijn, terwijl andere nog ontbreken, wat kan wijzen op vertraging in het interbancaire systeem.

De OBBS treedt op maandag 16 februari in overleg met het Ministerie van Onderwijs en het Ministerie van Financiën om de resterende onduidelijkheden te verifiëren. Als blijkt dat bepaalde betalingen nog niet door de overheid zijn overgemaakt, vraagt de organisatie dat deze alsnog onverwijld maandag worden voldaan, zodat – mede vanwege de vrije dag op dinsdag – uiterlijk woensdag een volledig genormaliseerde situatie kan worden gegarandeerd.

Daarnaast herinnert de OBBS de regering aan de afspraak om opnieuw overleg te voeren met de sector en roept zij op om deze week alsnog gezamenlijk aan tafel te gaan.

Voor nu is de boodschap duidelijk: de schoolbussen rijden en de schoolboten varen maandag, zodat het onderwijs ongestoord kan doorgaan. De OBBS maakt na het overleg van maandag haar definitieve standpunt bekend aan de regering en de samenleving.