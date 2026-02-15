HomeNieuws uit SurinameOBBS laat schoolvervoer maandag doorgaan: "Grootste deel achterstand betaald, maar nog niet...
Nieuws uit SurinameOnderwijsUitgelicht

OBBS laat schoolvervoer maandag doorgaan: “Grootste deel achterstand betaald, maar nog niet alles zichtbaar”

-

0
Schoolbus in Suriname
Archieffoto Schoolbus in Suriname - Foto via gov.sr

Caribbean Night

De Organisatie van Bus- en Boothouders Schoolvervoer (OBBS) heeft aangekondigd dat het schoolvervoer op maandag 16 februari 2026 voorlopig gegarandeerd doorgang zal vinden.

Volgens de organisatie zijn in de afgelopen vier tot vijf dagen stortingen op gang gekomen voor een groot deel van de achterstallige betalingen. Het gaat om meerdere componenten, waaronder suppletiebetalingen, reguliere transportovermakingen en betalingen die voortvloeien uit de overeenkomst die in oktober met de overheid is ondertekend. Naar huidige inzichten is inmiddels circa 90% van de betalingsachterstand ingelopen.

Werken in de Caribbean

De OBBS houdt echter vast aan het standpunt dat alle achterstallige betalingen moeten zijn voldaan voordat het schoolvervoer volledig kan worden genormaliseerd. Tegelijkertijd is volgens de organisatie niet in alle gevallen duidelijk of bedragen die nog niet op rekeningen zichtbaar zijn, daadwerkelijk niet zijn overgemaakt door de overheid of nog in verwerking zijn binnen het bancaire traject.

De organisatie wijst erop dat de betalingsstructuur via de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) loopt, waarna doorstorting plaatsvindt naar verschillende commerciële banken. Daardoor zien bus- en boothouders de bedragen niet altijd op hetzelfde moment binnenkomen.

Om te voorkomen dat het onderwijsproces voor leerlingen, studenten en leerkrachten in gevaar komt, heeft het bestuur besloten de regering voorlopig het voordeel van de twijfel te geven. Signalen uit navraag onder leden laten zien dat sommige betalingen al zichtbaar zijn, terwijl andere nog ontbreken, wat kan wijzen op vertraging in het interbancaire systeem.

De OBBS treedt op maandag 16 februari in overleg met het Ministerie van Onderwijs en het Ministerie van Financiën om de resterende onduidelijkheden te verifiëren. Als blijkt dat bepaalde betalingen nog niet door de overheid zijn overgemaakt, vraagt de organisatie dat deze alsnog onverwijld maandag worden voldaan, zodat – mede vanwege de vrije dag op dinsdag – uiterlijk woensdag een volledig genormaliseerde situatie kan worden gegarandeerd.

Daarnaast herinnert de OBBS de regering aan de afspraak om opnieuw overleg te voeren met de sector en roept zij op om deze week alsnog gezamenlijk aan tafel te gaan.

Voor nu is de boodschap duidelijk: de schoolbussen rijden en de schoolboten varen maandag, zodat het onderwijs ongestoord kan doorgaan. De OBBS maakt na het overleg van maandag haar definitieve standpunt bekend aan de regering en de samenleving.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
48-jarige TikTokker aangehouden op Valentijnsdag na lastig vallen vrouwen
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen