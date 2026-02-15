HomeOnderwerpenJustitie en politieMonorath: "Verhoging instroomeis KPS naar minimaal middelbaar was in de praktijk niet...
Monorath: “Verhoging instroomeis KPS naar minimaal middelbaar was in de praktijk niet toereikend voor de sollicitatie”

“Destijds hadden wij een grens gesteld van ten minste minimaal middelbaar of daaraan gelijkgesteld. Maar in de praktijk blijkt dat dat niet toereikend is voor de sollicitatie.” Zo reageerde minister Harish Monorath van Justitie en Politie (JusPol) donderdag in De Nationale Assemblee (DNA) over het verhogen van de instroomeisen bij het Korps Politie Suriname (KPS).

De bewindsman voerde aan dat voor toelating de volgende criteria worden gesteld, namelijk: de Surinaamse nationaliteit, een leeftijd tussen 21 en 28 jaar, een opleidingsniveau van minimaal Mulo of gelijkgesteld, het voldoen aan vastgestelde lengte-eisen, het niet in aanraking te zijn geweest met justitie, een positief antecedentenonderzoek en het succesvol doorlopen van medische, psychologische en sporttesten.

Volgens Monorath wordt daarnaast ter structurele versterking van het korps jaarlijks een substantieel aantal rekruten opgeleid en worden diverse opleidingen en specialistische trainingen verzorgd. Verder wordt ook de Politie Academie geëvalueerd en gemoderniseerd. Tevens zijn meerdere regelgevende kaders herzien en in voorbereiding teneinde het institutioneel functioneren van KPS duurzaam te versterken.

Op dit moment telt het executieve politieapparaat minder dan 2.800 politiemedewerkers. Sinds 2020 worden jaarlijks minimaal 250 rekruten opgeleid. Het streven is om uiterlijk 2027 het aantal politiemedewerkers te verhogen naar 3.500 en daarna een doorgroei te maken naar 5.000 politiemedewerkers.

