Miss Inheems en Little Miss Inheems voortaan afwisselend per jaar

De Miss Inheems- en Little Miss Inheems-verkiezingen in Suriname zullen voortaan om en om per jaar worden georganiseerd. Het besluit is genomen vanwege de hoge kosten die gepaard gaan met de organisatie.

Dat vertelt Araldo Rowley, voorzitter van Stichting Padaya, de organisatie achter de verkiezingen. Op deze manier kan de kwaliteit van de evenementen worden gewaarborgd en blijft de impact groot.

De Miss Inheems-verkiezing werd vorig jaar in augustus gehouden. De titel ging toen naar Naomi Beerensteyn (foto). De Little Miss Inheems-verkiezing vond in april plaats en werd gewonnen door Jay-lisa Takora uit Donderkamp.

Voor 2026 richt Stichting Padaya zich op de organisatie van drie grote activiteiten, namelijk de Padaya Scholieren Dance Battle, de Little Miss Inheems-verkiezing en de Srefidensi Waka. De Padaya Scholieren Dance Battle voor VOS-scholen in Suriname staat gepland voor 30 juni 2026 en heeft als thema ‘Cultuur behouden in Suriname’. Het evenement benadrukt de unieke mix van culturen in het land: Hindoestaans, Creools, Marron, Javaans, Inheems en Chinees, waarbij tradities, talen en gewoonten centraal staan.

Tijdens de dance battle brengen leerlingen deze culturen tot leven door middel van dans, expressie en creativiteit. Elke performance weerspiegelt tradities, ritmes, talen en gebruiken die van generatie op generatie zijn doorgegeven. Het evenement onderstreept het belang van culturele identiteit, wederzijds respect en het behoud van het gezamenlijke erfgoed.

Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de Little Miss Inheems-verkiezing 2026, die gepland staat voor 30 mei, al in volle gang. Inheemse meisjes in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar, met minimaal één volbloed inheemse ouder, kunnen zich tot en met 20 februari aanmelden voor deelname.