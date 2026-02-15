Grasmat Onafhankelijkheidsplein wordt aangepakt

Het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, met name het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer, is in samenwerking met het Commissariaat van Paramaribo-Midden gestart met het aanpakken van de grasmat op het Onafhankelijkheidsplein in Suriname.

Het baanzand dat op verschillende plaatsen van het plein was aangebracht voor diverse evenementen, wordt verwijderd, omdat dit de groei van het gras belemmert.

Na het verwijderen van het zand wordt een nieuwe toplaag aangebracht, bestaande uit een mengsel van opvulzand en zwarte aarde, om de kwaliteit en uitstraling van het gras te verbeteren.

Een coördinator van de werkzaamheden zegt dat het niet de bedoeling is dat het plein wordt gerehabiliteerd en vervolgens beschadigd raakt, onder andere door het parkeren van auto’s.

De functionaris benadrukt dat parkeren op het plein strikt verboden is en dat bij overtreding van dit verbod zonder aanzien des persoon de nodige maatregelen zullen worden genomen.