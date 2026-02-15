HomeOnderwerpenJustitie en politieDronken bestuurder verliest controle en duikt met dienstauto in kreek
Dronken bestuurder verliest controle en duikt met dienstauto in kreek

Een dienstauto van een securitybedrijf is in de nacht van zaterdag op zondag 15 februari in de kreek beland bij de T-kruising van de Jan Steen- en Rubensstraat in Suriname.

De bestuurder, die onder invloed van alcohol verkeerde, verloor tijdens het rijden de controle over het stuur, waardoor de personenwagen van de weg raakte en in de kreek terechtkwam.

Het voertuig verdween bijna volledig onder water; alleen een deel van het dak bleef nog zichtbaar. De bestuurder klom na het voorval uit de auto en ging op het dak zitten. Hij gaf aan niet te kunnen zwemmen (foto).

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie kreeg de melding van het eenzijdige verkeersongeval en ging ter plaatse voor onderzoek.

De wagen werd door een ingeschakelde sleepdienst geborgen en afgevoerd.

