Bromfietser wijkt uit voor gat in wegdek en knalt tegen EBS-mast

Een bromfietser is vrijdagavond 13 februari zwaargewond geraakt nadat hij tegen een mast van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) is geknald aan de Walther Hewittstraat in Nickerie.

Het slachtoffer werd per ambulance afgevoerd naar het Mungra Medisch Centrum en is later overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo voor verdere behandeling.

Volgens de eerste informatie week de bromfietser in een slecht verlicht weggedeelte uit voor een gat in het wegdek, waarna hij de controle over het rijtuig verloor. De man raakte van de weg en knalde vervolgens tegen de EBS-mast.

De bromfiers is zwaar beschadigd. De politie van Nieuw Nickerie heeft de zaak in onderzoek.