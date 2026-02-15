48-jarige TikTokker aangehouden op Valentijnsdag na lastig vallen vrouwen

De 48-jarige Jaswanthkoemar S. is op Valentijnsdag door de politie van Albina aangehouden op basis van uitgewerkte informatie van CTIU en SIGMA. Hij wordt verdacht van smaad en laster via sociale media.

De verdachte, bekend als Lolobal Shiva op TikTok, zou onder verschillende TikTok-accounts meerdere vrouwen in Suriname doelbewust hebben belasterd en beledigd en in één geval zelfs met de dood en verkrachting hebben bedreigd.

Afgelopen maandag 10 februari werd aangifte gedaan door B.A. Zij verklaarde dat een TikTok-account met de naam ‘Stoflijkwereld’ haar video’s bewerkte en zogenoemde duetvideo’s plaatste, waarin werd beweerd dat zij een relatie met de verdachte had en hem een bedrag van 50.000 SRD zou hebben ontfutseld.

Volgens de aangeefster ontving zij daarnaast WhatsApp-berichten van de verdachte, waarin hij stelde bewijzen te hebben dat zij het geldbedrag van hem had aangenomen. Hoe de man aan haar telefoonnummer kwam, is voor haar onbekend. Toen zij hem vroeg naar zijn identiteit, zou hij zich hebben voorgedaan als ‘Shiva Autar’.

Eerder, op 12 juli 2024, werd aangifte gedaan door de 19-jarige R.S. Zij meldde zich bij het politiebureau nadat familieleden haar hadden gewezen op een TikTok-account onder de naam ‘familie nieuws Paramaribo’, waarop video’s met haar foto’s en persoonlijke gegevens werden geplaatst.

Uit haar verklaring blijkt dat de verdachte beeldmateriaal van haar eigen TikTok-account had gekopieerd en opnieuw had gepubliceerd. In de video’s zou de man in het Hindi hebben beweerd dat zij van huis was weggelopen. Daarnaast zou hij hebben gesteld dat zij 15 jaar oud was en haar te zullen ontvoeren en verkrachten indien hij haar zou tegenkomen.

De jonge vrouw gaf aan zich ernstig bedreigd en aangetast in haar eer en goede naam te voelen. Zij benadrukte nooit toestemming te hebben gegeven voor het gebruik van haar foto’s, video’s of persoonlijke informatie. Familieleden die de man via TikTok benaderden, kregen volgens haar te horen dat hij haar persoonlijk zou kennen, hetgeen zij stellig ontkent.

Beide aangeefsters hebben print-outs van de betreffende TikTok-video’s en berichten overhandigd aan de Surinaamse politie.