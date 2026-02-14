Zes aanhoudingen na ontdekking van illegale landingsbaan en duikboot in aanbouw bij Witagron

Op donderdag 12 februari is tijdens een speciale operatie van een gemengde verkenningseenheid, bestaande uit leden van het Justitieel Interventie Team (JIT) en het Directoraat Nationale Veiligheid, een illegale landingsbaan en een in aanbouw zijnde duikboot aangetroffen in de omgeving van Witagron in West Suriname.

In de directe omgeving van deze landingsbaan werden verschillende kampen aangetroffen alsook 15.000 liter diesel, wapens en munitie, een grote hoeveelheid contant geld (pesos, USD, SRD, Bolivar en Reais) en diverse voertuigen, meldt het Surinaamse Openbaar Ministerie.

De in aanbouw zijnde duikboot (self-propelled semi-submersible, SPSS) zou naar schatting, gezien de grootte, meer dan 10.000 kilogram drugs kunnen vervoeren.

In totaal zijn ter plaatse drie Colombianen en drie Surinamers aangehouden op 12, 13 en 14 februari. Een aantal gewapende Colombianen wist te ontsnappen bij aankomst van de verkenningseenheid; de opsporing van deze personen is in volle gang.

Het JIT blijft onvermoeibaar werken aan de bestrijding van transnationale criminaliteit en geeft aan dat soortgelijke grootschalige operaties onverkort zullen worden voortgezet.