Verontwaardiging over levensgevaarlijke stunts van bromfietsers op openbare weg

Op sociale media in Suriname gaat momenteel een video viraal waarop vier bromfietsers zich op uiterst gevaarlijke wijze gedragen op de openbare weg.

De bestuurders zijn te zien terwijl zij met hoge snelheid over een weg buiten Paramaribo rijden, liggend op het zadel en met nauwelijks zicht op het verkeer.

De beelden zorgen voor grote verontwaardiging in de samenleving. Volgens een verkeersdeskundige is het uitvoeren van dergelijke stunts op de openbare weg levensgevaarlijk en kan een kleine stuurfout al fatale gevolgen hebben.

Doordat de bestuurders in een liggende houding rijden, is het vrijwel onmogelijk om snel te reageren op onverwachte situaties, zoals een voetganger, een auto of een dier dat plotseling op de weg verschijnt, of een hobbel in het wegdek.

Bij de snelheden die op de beelden te zien zijn, kan een valpartij leiden tot ernstige verwondingen of zelfs de dood.

Verkeersveiligheid blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Deze video laat opnieuw zien hoe roekeloos gedrag op de weg niet alleen de bestuurder zelf, maar ook onschuldige anderen in levensgevaar kan brengen.

De video is hieronder te zien.