Tsang: “Begroting OWRO liet en laat niet toe dat de 52 mensen in dienst worden genomen”

Het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) zal volgens minister Stephen Tsang het vonnis van de kantonrechter uitvoeren en de 52 personen, die kort voor de regeringswisseling bij het directoraat Openbaar Groen in dienst zijn genomen en na de regeringswisseling zijn bedankt, betalen. Alleen kan hij deze mensen niet in dienst nemen, aangezien de begroting van het ministerie dit niet toelaat.

“Het ging erom dat de mensen is voorgehouden dat ze werk konden uitvoeren en dat ze in dienst zouden worden genomen. Alleen was er nooit toestemming van de toenmalige minister van Financiën. De mensen zijn dus in feite voor de gek gehouden. Ze hebben werk gedaan en ik heb altijd gezegd dat ze zullen worden vergoed voor het werk dat ze hebben gedaan.

Maar ik kan ze niet in dienst nemen, omdat dat nooit de bedoeling is geweest. De begroting liet en laat het ook niet toe. We zijn nu bezig met de procedures om ze uit te betalen. Er is een rechterlijk vonnis en wij zullen ons daaraan houden”, zei Tsang woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Vorige week zei VHP-parlementariër Cedric van Samson in De Nationale Assemblee (DNA) over informatie te beschikken dat minister Tsang rancune voert tegen de voorzitter van de Bond Openbaar Groen en Afvalbeheer (BOGA). Dat komt volgens de VHP’er na het recente vonnis van de kantonrechter in de case van de 52 werknemers.

“Ik wil vragen of de brieven die gericht zijn aan deze vakbondsvoorzitter allemaal binnen de perken zijn van wat de ILO-conventies toelaten aan een vakbondsleider om vrijheid te hebben in de uitvoering van zijn taak”, zei Van Samson. Op dat moment was Tsang niet in de vergaderzaal aanwezig.

Vicepresident Gregory Rusland gaf aan dat de ministers volgens een roulatiesysteem in DNA aanwezig zijn. Echter verwacht hij niets anders dan dat wanneer Tsang aanwezig is in de vergaderzaal, hij dan ook antwoord zal geven op de gestelde vragen. Het antwoord van de minister is tot nu toe uitgebleven.