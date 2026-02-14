Topzangeres Naomi Sastra viert 43e verjaardag op Valentijnsdag

De Surinaamse topzangeres Naomi Sastra viert op 14 februari, Valentijnsdag, haar 43e verjaardag. Dat maakt de dag voor haar extra bijzonder.

“Het is echt speciaal om jarig te zijn op Valentijnsdag. Het voelt alsof ik dubbel gevierd word: eerst de liefde en dan mijn verjaardag. Ik voel me gezegend dat ik deze dag mag delen met mijn geliefden”, vertelt ze.

Sastra is vooral bekend als de krachtige stem achter het winnende SuriPop XXI-nummer Dya Mi De. Eerder maakte zij ook indruk met SuriPop-hits als Wan Bigi Lobi (SuriPop XVI) en Hori Mi Brasi Mi (SuriPop XVIII).

In 2024 bereikte de zangeres een belangrijke mijlpaal met haar eerste soloconcerten in het Assuria Event Center, een hoogtepunt in haar ruim 25-jarige carrière. De laatste tijd treedt Sastra regelmatig op met een eigen band, wat volgens haar een nieuwe dimensie aan haar muziek toevoegt. “De energie op het podium is onbeschrijfelijk. Muzikaal daagt het me uit om nieuwe dingen te proberen en mijn grenzen te verleggen.”

Ook voor dit jaar staan er plannen op stapel. “Ik kan nog niet te veel verklappen, maar ik ben ontzettend enthousiast over wat eraan komt”, zegt Sastra. Fans kunnen haar via social media blijven volgen voor de nieuwste updates.